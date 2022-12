De software voor de AR/VR-headset van Apple heeft een naamsverandering ondergaan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Apple in 2023 zijn eerste AR/VR-headset zal aankondigen, maar de software die deze zal aandrijven heeft naar verluidt een naamsverandering ondergaan.

De AR/VR-headset wordt de eerste entree van Apple op de markt die momenteel wordt gedomineerd door Meta en de Quest 2. De goed ingevoerde Mark Gurman van Bloomberg meldt dat de software die de headset zal aandrijven niet langer realityOS zal heten, zoals eerst werd gedacht. Volgens hem noemt Apple het nu intern xrOS, hoewel het nog niet duidelijk is of de software zo zal heten wanneer het product op de markt wordt gebracht.

Gurman zegt dat de XR "staat voor extended reality, een term die zowel augmented als virtual reality omvat", waarbij Apple er blijkbaar op gebrand is mensen duidelijk te maken dat de headset met beide overweg kan. Er wordt aangenomen dat de headset naast traditionele virtual reality-mogelijkheden ook augmented reality-mogelijkheden biedt, zoals het overlayen van informatie op de omgeving van de gebruiker - het soort dat handig is voor het bekijken van content, het spelen van games en het gebruik van productiviteitsapps.

De headset zelf zal naar verwachting duur zijn en meer dan 2000 dollar kosten. Voor dat geld krijg je een apparaat met meer dan een dozijn camera's voor motion tracking en Mac-achtige verwerkingschips van Apple. Displays met ultrahoge resolutie zorgen ervoor dat alles er geweldig uitziet, zo is ons verteld, terwijl de irisherkenning ervoor zorgt dat mensen één headset kunnen delen en dat hun instellingen en apps verschijnen wanneer ze hem dragen.

Geschreven door Oliver Haslam.