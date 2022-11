Metaverse is uit, Appleverse is in voor Apple's AR/VR-headset

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De AR/VR-headset van Apple is dichterbij dan ooit en het bedrijf leunt op productiviteit en app-integratie, zo beweert een rapport in de aanloop naar een lancering in 2023.

We verwachten al een tijdje dat Apple een eigen AR/VR-headset zal lanceren, en berichten blijven wijzen op een release in 2023. Nu zegt Mark Gurman van Bloomberg dat de ontwikkeling van het besturingssysteem van de headset aan het "afronden" is en dat de stappen van het personeel erop wijzen dat het bedrijf zich richt op het brengen van enkele bekende apps naar het platform.

In zijn wekelijkse Power On nieuwsbrief schrijft Gurman dat de eerste versie van het besturingssysteem van de headset de codenaam Oak heeft en al bijna klaar is. Verder meent Gurman dat Apple een iWork-medewerker heeft overgeplaatst naar het headset-team, wat wijst op een focus op productiviteit voor een apparaat dat naar verwachting meer dan 3000 dollar gaat kosten.

"Voordat hij bij de headset-groep kwam, hield [Yaniv] Gur toezicht op de engineering van de iWork-apps (Pages, Keynote en Numbers), naast de apps Books, Notes en News op alle platforms van het bedrijf", aldus Gurman. Hij voegt er vervolgens aan toe dat "het headset-team al een chef voor het besturingssysteem heeft, Geoff Stahl, dus de benoeming van Gur suggereert voor mij dat het bedrijf een pakket productiviteitsapps voor de headset ontwikkelt".

Andere bedrijven hebben al productiviteitstoepassingen voor hun eigen headsets gepusht, waarbij Mark Gurman van Meta er blijkbaar op heeft gewed dat mensen kantoorvergaderingen zullen willen houden in de Metaverse. Maar Apple lijkt zijn eigen iWork-apps te promoten als onderdeel van een bredere 'Appleverse'-agenda, waarbij het bedrijf er ook aan werkt om ontwikkelaars App Intents te laten gebruiken bij het bouwen van apps voor de headset. Ontwikkelaars van iPhone- en iPad-apps gebruiken App Intents al om in te haken op zaken als Siri en Snelkoppelingen.

De geruchtmakende Apple-headset zal naar verwachting meer dan een dozijn camera's bevatten voor tracking en twee 8K-schermen, terwijl ook iris-sensing biometrische ondersteuning wordt verwacht. De Apple headset, die vermoedelijk Reality One of Reality Pro gaat heten, zal naar verluidt ook meerdere Mac-achtige CPU's bevatten, wat wellicht de hoge prijs verklaart.

Geschreven door Oliver Haslam.