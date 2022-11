De onthulling van Apple's AR/VR-headset kan nog maar enkele maanden op zich laten wachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De AR/VR-headset van Apple, waarover al lang wordt gesproken, zou eindelijk in massaproductie kunnen gaan, met een aankondiging in april 2023.

We horen al een aantal jaren dat Apple zich op de markt voor AR/VR-headsets begeeft, en volgens een nieuw rapport zou de massaproductie van het product in maart 2023 van start kunnen gaan. Het bedrijf zou het product dan enkele weken later kunnen aankondigen, mogelijk in april. Maar omdat de Worldwide Developers Conference (WWDC) waarschijnlijk in juni plaatsvindt, is het mogelijk dat Apple tot dan wacht.

Volgens hetzelfde rapport is de eerste voorraad van Apple uiterst beperkt, hoewel de verwachting is dat een verwachte hoge prijs ook zal dienen om de vraag te beperken. Daarom denkt het rapport dat Apple zich met de headset "vooral richt op de commerciële markten", al is nog niet duidelijk wat dat betekent of waarom Apple zich op zo'n markt zou begeven.

De headset zelf is naar verwachting voorzien van Mac-achtig Apple silicium, hoge-resolutie displays en meerdere onboard camera's - wel 14 - voor tracking doeleinden. Ook ondersteuning voor irisscanning zou een opmerkelijke functie zijn, waardoor meerdere mensen een headset kunnen delen en het apparaat op elk moment weet wie hem draagt. Eerdere berichten suggereren ook dat Apple lichtere materialen gebruikt dan sommige van zijn concurrenten, zodat mensen de headset langer kunnen dragen zonder ongemak.

Geschreven door Oliver Haslam.