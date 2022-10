Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple's aankomende mixed reality-headset camera's zal bevatten die de ogen van de drager kunnen scannen, waardoor biometrische authenticatie mogelijk wordt. De functie zou betekenen dat mensen kunnen betalen voor aankopen en zich aanmelden bij apps en diensten met alleen hun ogen.

De functie, die zich waarschijnlijk op dezelfde manier zou gedragen als Face ID dat al wordt gebruikt op Apple iPhones en iPads, zal het ook gemakkelijker maken voor meerdere mensen om dezelfde headset op verschillende tijden te gebruiken, volgens een rapport van The Information. Dat is een functie waarmee de Apple headset zich zou onderscheiden van concurrerende producten als Meta's Quest Pro.

Hetzelfde rapport wijst verder op het gebruik van 14 verschillende camera's, vergeleken met de 10 van de Quest Pro. De extra camera's zouden Apple's headset in staat moeten stellen het lichaam van de drager nauwkeuriger te volgen, inclusief de benen.

The Information citeert twee mensen die aan het AR/VR-headsetproject van Apple hebben gewerkt en merkt ook op dat de headset dunner en lichter is dan de headset die Meta onlangs liet zien - de Quest Pro weegt 722 gram. Andere details zijn de mogelijkheid om glazen op sterkte magnetisch te bevestigen voor degenen die dat nodig hebben.

De eerste stap van Apple in de AR/VR-wereld zal naar verwachting meer dan 2000 dollar kosten en meerdere door Apple ontworpen chips gebruiken, vergelijkbaar met die voor iPhones, iPads en Macs. Er is nog geen vaste releasedatum bekend, maar het laatste gerucht gaat over een lancering in het eerste deel van 2023.

Geschreven door Oliver Haslam.