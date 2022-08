Zal Apple's AR/VR-headset "Reality One" gaan heten?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft naar verluidt verschillende handelsmerken aangevraagd die zouden kunnen laten doorschemeren hoe zijn AR/VR-headest zal gaan heten.

De geruchten gaan hardnekkig dat het mixed reality-apparaat in 2023 op de markt zal komen, en het zou kunnen worden uitgebracht onder de naam "Reality One". Apple heeft ook handelsmerken gedeponeerd voor de namen "Reality Pro" en "Rea;ity Processor".

De handelsmerken zijn geregistreerd bij het US Trademark and Patent Office (USPTO) en zijn gedeponeerd door advocatenkantoren waarvan bekend is dat ze in het verleden met Apple hebben samengewerkt. Dit is een proces dat synoniem is met de firma uit Cupertino.

Mark Gurman vanBloomberg schrijft dat de handelsmerken ook buiten de VS zijn gedeponeerd, in de EU, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië, Costa Rica en Uruguay. Apple is duidelijk alle bases aan het afdekken.

Eerdere aanwijzingen voor handelsmerken wezen erop dat ook de naam "realityOS" zou worden gedeponeerd, wat zeker in de richting van die naamgevingsstructuur wijst. Aangezien echter nog geen van de aanvragen is goedgekeurd, kunnen de uiteindelijke namen nog worden gewijzigd.

Het is op dit moment onbekend wanneer Apple zijn AR/VR headset plannen gaat onthullen. Het zou kunnen dat er een korte tease komt tijdens de lancering van de iPhone 14 op 7 september, hoewel velen dachten dat dit ook het geval zou zijn tijdens de WWDC keynote in juni, en dat bleek niet het geval te zijn.

Hoe dan ook, het is onwaarschijnlijk dat we op zijn vroegst volgend jaar een echte headset zullen zien.

Geschreven door Rik Henderson.