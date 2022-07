Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een interessante nieuwe technologie gepatenteerd die doet vermoeden dat het bedrijf innovatieve plannen heeft voor de manier waarop mensen zijn langgeroemde augmented reality (AR) headset zullen kunnen bedienen.

Het patent laat zien hoe gebruikers die draagbare apparaten om hun pols dragen (die veel lijken op Apple Watch-modellen, niet verrassend) contactpunten rond hun handen kunnen gebruiken om de gebruikersinterface te bedienen.

Dit zou het maken van gebaren, het aanraken van punten op je handpalm of een aantal andere bewegingen kunnen betekenen, en zou veel functionaliteit kunnen ontsluiten zonder de noodzaak van een aparte controller voor de headset.

De wearables zouden elk ten minste één elektrode in contact met de huid van de gebruiker moeten hebben om elk huidcontact te detecteren, waardoor de huidige Apple Watch-opties op de markt mogelijk voldoen.

Dingen kunnen besturen in virtual of augmented reality is niet echt nieuw - dat kan al langer met betaalbare headsets zoals de Quest-opties van Meta, waarbij de camera's van de headset worden gebruikt om je handen en vingers te herkennen.

Dit kan zorgen voor een vrij nauwkeurige controle als alles werkt, maar het is klassiek Apple om alle wegen te verkennen om te zorgen voor de best mogelijke gebruikerservaring voordat het iets lanceert.

De patentaanvraag werd gespot door Patently Apple, en we zouden zeggen dat het zeer waarschijnlijk is dat er meer van dergelijke aanvragen zullen worden ontdekt in de komende maanden. Apple heeft immers nog geen officieel teken gegeven dat het de headset zelf gaat onthullen in de nabije toekomst.

