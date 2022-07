Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is tekenend voor hoe lang er al stevige geruchten de ronde doen dat Apple werkt aan een augmented en mixed-reality headset, dat we nu, nog voor enige vorm van aankondiging, horen over de tweede generatie van het apparaat.

De bekende analist Ming-Chi Kuo heeft een blogpost geschreven waarin hij ingaat op wat hij heeft gehoord over de plannen van Apple om zijn nieuwe product verder te ontwikkelen zodra de eerste versie is verscheept (hoewel we zelfs voor die eerste release nog geen vaste datum hebben).

Hij is ervan overtuigd dat zodra de eerste generatie is verscheept, Apple zal werken aan een tweede generatie van apparaten die een scala aan modellen zal omvatten, waaronder meer high-end en low-end opties om een bredere set van budgetten aan te passen.

Dit zou ook Apple's kennelijke hoop verklaren dat de apparaten ergens in 2025 of 2026 10 miljoen verscheepte eenheden zullen bereiken, wat ambitieus zou klinken voor een ander bedrijf, maar gezien Apple's kennelijke toewijding aan het project misschien niet denkbeeldig zou zijn.

De tweede generatie apparaten zal blijkbaar ook verbeterde lensmodules voor elk oog hebben, waardoor de visuele getrouwheid mogelijk zal toenemen en de ontwerpen misschien iets kleiner kunnen worden, een belangrijke variabele voor draagbare headsets of brillen.

Zoals met de meeste informatie over Apple's plannen voor onaangekondigde producten, is het mogelijk dat we nog een tijdje niets horen van de fabrikant uit Cupertino, maar dit laat zeker klinken dat Apple's AR-brillen hier zullen blijven als ze er eenmaal zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.