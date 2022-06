Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple CEO Tim Cook haalde deze week de krantenkoppen toen hij een vraag van een journalist over AR-headsets voorzichtig beantwoordde en leek te te teasen dat zijn bedrijf misschien iets in de pijplijn heeft. Nu heeft de gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo beweerd dat Apple in minder dan zes maanden een AR-headset zal uitbrengen.

De langgeroemde headset, die naar verwachting zowel augmented reality- als virtual reality-ervaringen zal bieden, zal "waarschijnlijk" in januari 2023 uitkomen, volgens Kuo's laatste analistennotitie.

[Analyse] Nieuwe groeifocus van VR/Headset industrie in post-Meta tijdperk: Meta's Concurrenten, Chinese Markt, en Apple/Apple Supply Chain / @mingchikuo https://t.co/1kJjibj6vJ- (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 24, 2022

Kuo zei dat de headset "het meest gecompliceerde product is dat Apple ooit heeft ontworpen" en zou kunnen leiden tot "snelle groei" in de headset-ruimte. Hou in gedachten dat Kuo herhaaldelijk heeft beweerd dat Apple een mixed reality headset aan het ontwikkelen is en vorig jaar zelfs heeft gezegd dat de headset ergens in 2022 zou uitkomen. Maar de analist heeft een fantastische staat van dienst als het gaat om het accuraat voorspellen van Apple's plannen.

Pocket-lint heeft alle lekken en geruchten tot nu toe over Apple's AR/VR-headset op een rijtje gezet. Eerder dit jaar nog zou de raad van bestuur van Apple de headset hebben getest. Meer recentelijk doken er in de code van Apple en in handelsmerkaanvragen verwijzingen op naar het RealityOS-besturingssysteem van de headset. En dan zijn er natuurlijk nog de opmerkingen van Cook aan China Daily. Er zijn ook verschillende rapporten van de afgelopen jaren over wat de headset zou kunnen bevatten en hoe het eruit zou kunnen zien. Er wordt gedacht dat het 14 camera's bevat en een M1- vergelijkbare processor.

Als je dit allemaal bij elkaar optelt, lijkt het er zeker op dat een aankondiging eerder dan later zou kunnen plaatsvinden. Maar dat voelt ook als een zin die we al vele malen eerder hebben geschreven over Apple's headset.

Geschreven door Maggie Tillman.