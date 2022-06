Heeft Tim Cook zojuist geteased dat Apple werkt aan een AR headset?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple CEO Tim Cook gaf onlangs een on-camera interview aan de China Daily, waar hij al dan niet heeft laten doorschemeren dat Apple werkt aan een augmented reality headset.

Toen hem werd gevraagd wat een AR-headset nodig heeft om te slagen op de consumentenmarkt, sprak de topman over hoe Apple een actieve interesse heeft in augmented reality-technologie, en aan het einde vertelde hij de kijkers zelfs om "blijf kijken en je zult zien wat we te bieden hebben". Het is de moeite waard om de hele clip op Twitter te bekijken - die werd gespot door 9to5Mac - om te zien hoe de interviewer de vraag stelt en om Cooks nogal terughoudende antwoord zelf te bekijken.

Je kunt je afvragen of Cook zinspeelt op de ontwikkeling van een AR-headset door Apple. Bedenk dat er al minstens vijf jaar geruchten gaan dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een soort headset, of het nu AR of AR/VR is. Zowel Cook als de interviewer zijn waarschijnlijk op de hoogte van de berichten.

Tijdens het interview gaf Cook toe dat hij "niet enthousiaster" kon zijn over AR, hoewel hij ook opmerkte dat de technologie zich nog in de "zeer vroege innings" bevindt.

De CEO van Apple heeft de afgelopen jaren meerdere malen over AR gesproken en zelfs gezegd dat het"een cruciaal onderdeel van Apple's toekomst" is. Volgens de meest recente berichten is het werk van Apple aan een eerste-generatie headset bijna voltooid. Naar verluidt is het bedrijf ook begonnen met de ontwikkeling van een besturingssysteem, genaamd Reality OS.

Ondanks al deze geruchten heeft Apple echter nog niets officieel bevestigd of aangekondigd. Sterker nog, veel mensen dachten dat Apple de headset zou teasen tijdens WWDC 2022. Maar dat is nooit gebeurd.

Geschreven door Maggie Tillman.