Apple AR Glass komt in ontwikkelingsfase, beweert analist

(Pocket-lint) - Velen duimden voor een onthulling van Apple AR tijdens de WWDC dit jaar, maar nu er helemaal niets over gezegd wordt, wat kunnen we dan verwachten?

Onderzoeksanalist Jeff Pu van Hailong International heeft wel wat ideeën.

In een notitie, verkregen door 9to5Mac, zegt Pu dat Luxshare een van Apple's belangrijkste leveranciers zal blijven voor apparaten die eind 2022 en 2024 zullen verschijnen.

Hij rekent erop dat het langgeroemde AR Glass uiteindelijk in de tweede helft van 2024 zal verschijnen.

De ontwerpontwikkeling van het AR Glass is begonnen en een prototype zal eind dit jaar klaar zijn, beweert hij. De massaproductie zal in de tweede helft van 2024 plaatsvinden.

"We verwachten dat het de waveguide-technologie zal gebruiken, en Corning (GLW) en Hoya (7741 JP) zijn het glas aan het bemonsteren. We verwachten dat Lante zal profiteren van het partnerschap met Corning." schrijft Pu.

Het is belangrijk om de AR Glass te onderscheiden van Apple's andere aankomende mixed reality headset, die volgens de geruchten eind 2022, of begin 2023 op de markt zal komen.

Hoewel er nog niet veel bekend is over de AR Glass, bestaat het vermoeden dat het apparaat zich voor 100 procent zal richten op augmented reality. Zie het als een opgevoerde Google Glass, in plaats van een VR-headset.

Hoe dan ook, we zijn benieuwd naar meer informatie en hopelijk duurt het niet lang meer voordat Apple ons een tipje van de sluier oplicht.

Geschreven door Luke Baker.