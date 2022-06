Apple's ongrijpbare AR-bril verschijnt mogelijk pas eind 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We wachten al jaren op officieel nieuws over Apple's langgeroemde augmented reality-bril, waarbij de geruchten voortdurend de ronde doen over de richting van het project bij de techgigant uit Cupertino.

De kern van het verhaal verandert nooit echt - meerdere analisten en bronnen in de industrie lijken er absoluut zeker van dat een augmented-reality headset in de maak is bij Apple.

Echter, het venster waarin ze zouden kunnen worden vrijgegeven is duidelijk niet vastgesteld. Jeff Pu van Haitong Intl Tech Research heeft nu beweerd dat indicaties uit de toeleveringsketen wijzen op een lancering eind 2024, later dan vele anderen hebben voorspeld.

Het heeft te maken met onderdelen die afkomstig zijn van LuxShare, dat werkt aan een reeks van Apple producten, dus het is zeker een geloofwaardige associatie voor zover het de headset betreft.

Apple's geheimzinnigheid kennende, kun je er echter vanuit gaan dat als de release eind 2024 inderdaad klopt, we pas kort daarvoor iets officieels over het apparaat zullen horen - waarschijnlijk tijdens de WWDC dat jaar, of tijdens een aparte persconferentie in de herfst.

Hoe dan ook, je kunt je waarschijnlijk vastklampen aan nog een paar jaar van rapporten en geruchten over wat Apple precies van plan is om de markt op te schudden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.