Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al jaren geruchten dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een mixed reality headset. En nu zijn er de afgelopen week twee berichten naar buiten gekomen over de nog-niet-bevestigde headset.

De laatste informatie is afkomstig van, nou ja, The Information. Het onthult dat Apple heeft besloten om voor een standalone mixed reality headset te gaan. Dit is iets waar het bedrijf intern over heeft gediscussieerd.

Het klinkt alsof Apple veel moeite had om te beslissen of het verder zou gaan met een krachtigere VR headset die een vaste basis nodig heeft of een standalone headset. Apple AR en VR leider Mike Rockwell gaf naar verluidt de voorkeur aan de krachtigere versie met een station (een prototype werd blijkbaar aangedreven door wat nu bekend staat als de M1 Ultra). Maar Apple executives gingen uiteindelijk voor het standalone product. Bloomberg meldde dit voor het eerst in 2020. De beslissing heeft nu voor problemen gezorgd bij de ontwikkeling van de headset.

Het was naar verluidt onmogelijk voor het team van de headset om terug naar af te gaan en een enkele chip te maken die alle taken aankan. Bovendien lijkt het erop dat ingenieurs moeite hadden om meer dan een dozijn camera's in de headset te verwerken. Jony Ive zou ook advies geven over het ontwerp. Hij "geeft de voorkeur" aan een draagbare slagman, maar het definitieve ontwerp is nog onbekend, aldus The Information.

Apple zou vorige week een mixed reality-headset hebben getoond aan de raad van bestuur. Als dat waar is, suggereert dat dat er een lancering aan zit te komen. Zal de headset debuteren tijdens WWDC 2022 in juni? Apple zou kunnen wachten tot later in het jaar, misschien wanneer het de volgende iPhone aankondigt. Volgens sommige berichten zou de AR/VR-headset van Apple pas in 2023 in de winkelschappen kunnen liggen.

Tot slot zegt The Information dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een AR-bril die eruitziet als een bril van Ray-Ban. Die zijn "nog vele jaren verwijderd van een release".

Geschreven door Maggie Tillman.