(Pocket-lint) - Er gaan al jaren geruchten dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een mixed reality headset. De verwachting is dat het een headset wordt die zowel augmented als virtual reality kan. Het laatste rapport heeft beweerd dat Apple de headset aan zijn raad van bestuur heeft laten zien, en dat de ingenieurs niet hard werken aan een besturingssysteem.

Volgens Bloomberg ligt een aankondiging in het verschiet, maar dat betekent niet dat de headset tijdens WWDC 2022 zal verschijnen. Bloomberg merkte op dat het bestuur normaal gesproken een apparaat pas kort voor een aankondiging te zien krijgt. Volgens The Information kregen Apple-bestuursleden in 2016 voor het laatst een demo te zien van prototype AR/VR-apparaten. Dit waren apparaten in een vroeg stadium.

Volgens het rapport van Bloomberg staat de consumentenrelease van de headset gepland voor eind dit jaar of 2023. Apple heeft ook "de ontwikkeling opgevoerd" van het Reality OS (ook wel rOS genoemd) besturingssysteem.

Met de headset van Apple kun je je waarschijnlijk onderdompelen in een virtuele wereld en virtuele elementen over je echte wereld heen leggen met een pass-through functie. De headset zal volgens de geruchten een AirPods Max-achtig stoffen gaas en hoofdband hebben. De bekende analist Ming-Chi Kuo, die accuraat is in het voorspellen van Apple's product roadmap, heeft gezegd dat de headset wordt aangedreven door een M1-klasse chip.

Voor meer, zie Pocket-lint's Apple's AR/VR headset rumour roundup.

Geschreven door Maggie Tillman.