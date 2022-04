Apple's AR-headset komt mogelijk pas in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten rond de augmented reality-headset van Apple hebben tot nu toe een lange weg afgelegd, maar er waren al heel wat tekenen die wezen op een mogelijke onthulling eind 2022.

Nu lijkt het er echter op dat we misschien toch nog langer zullen moeten wachten. Een nieuw rapport van industrie-analist Jeff Pu heeft aangegeven dat hij denkt dat de headset zal worden uitgesteld tot begin 2023.

Dit is geen grote verandering, aangezien een lancering in 2022 naar verwachting laat in het jaar zou zijn en onderhevig aan beperkingen in de toeleveringsketen waardoor de voorraad schaars zou zijn, dus het zou kunnen dat Apple een lancering met tekorten wil voorkomen.

Pu schat ook dat de headset een miljoen tot 1,5 miljoen keer verkocht zou kunnen worden in het eerste jaar, wat voor ons klinkt als een vrij solide potentieel succes voor Apple als het zich zo zou ontvouwen.

Immers, ook al is het verre van een nieuw concept in dit stadium, augmented en mixed reality is nog steeds iets dat een heleboel consumenten nog nooit de kans hebben gehad om te proberen, dus een premium-priced Apple product zou een behoorlijke eerste stap in het veld zijn.

Maar zoals altijd met dit soort Apple producten, zullen we waarschijnlijk niets officieels horen totdat Apple klaar is om het apparaat volledig te onthullen, dus we zouden er niet op rekenen dat we op korte termijn meer concrete informatie zullen krijgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.