(Pocket-lint) - De aankomende mixed reality-headset van Apple is het prototypestadium voorbij en zou al in augustus of september van dit jaar kunnen worden verzonden, beweert een nieuw rapport.

Een artikel in Digitimes beweert dat Apple "tweede fase technische validatie en testen (EVT 2)" voor de headset heeft uitgevoerd.

Apple's weg naar productie begint met het maken van een prototype voordat het doorgaat naar de eerste ronde van technische validatietests (EVT).

Met het rapport waarin wordt vermeld dat de headset zich al in de tweede fase van EVT bevindt, weten we dat de volgende fasen doorgaans ontwerpvalidatie zijn, gevolgd door productievalidatie en uiteindelijk massaproductie.

Er zijn de afgelopen jaren eindeloze geruchten geweest over de AR / VR-headset van Apple. Oorspronkelijk werd gedacht dat deze in 2020 zou worden verzonden, maar er wordt vermoed dat er sindsdien meerdere vertragingen zijn opgetreden.

We hoorden vorig jaar meerdere rapporten van betrouwbare bronnen die suggereerden dat de headset gericht was op een lancering in 2022, en nu lijkt dat des te waarschijnlijker.

Het Digitimes-rapport citeert bronnen voor de toeleveringsketen van componenten, en hoewel deze bronnen vaak inzicht hebben in de plannen van Apple, krijgen ze meestal niet het volledige plaatje te zien.

De tijd zal leren of het klopt, maar voor nu lijkt het erop dat we niet lang meer hoeven te wachten.

Geschreven door Luke Baker.