Apple Vision AR/VR-headset kan prijzig maar krachtig zijn

(Pocket-lint) - Apple's AR / VR-headset is getipt om aanzienlijk duurder te zijn dan concurrerende apparaten wanneer deze eindelijk arriveert. Maar als een compromis wordt verwacht dat het ook vol zit met krachtige technologie.

Apple- expert Mark Gurman van Bloomberg heeft in zijn laatste aflevering van de Power On-nieuwsbrief geschreven dat hij denkt dat het apparaat hoogstwaarschijnlijk Apple Vision gaat heten, hoewel het ook de naam Apple Reality of Apple Sight zou kunnen krijgen.

Hij heeft ook uitgelegd waarom het waarschijnlijk meer dan $ 2.000 gaat kosten: "Apple rekent doorgaans iets meer dan zijn concurrenten voor producten, waardoor de marges worden vastgehouden waardoor het een van de meest winstgevende consumentenelektronicabedrijven ooit is geworden", schrijft hij.

"De nieuwe headset zal geen uitzondering zijn, maar de belangrijkste reden waarom het bedrijf prijspunten boven de $ 2.000 heeft besproken, is vanwege enkele van zijn interne technologieën."

Een van de technologieën, schrijft hij, is een M1 Pro-achtige chipset: "Ik zou twee processors in het apparaat verwachten, waaronder één vergelijkbaar met de M1 Pro in de MacBook Pro. Combineer dat met meerdere schermen - inclusief super- 8K-panelen met hoge resolutie - een optie voor verwisselbare glazen op sterkte en geavanceerde audiotechnologie, en de kosten lopen op.

"De belangrijkste reden om met een M1 Pro over een M1 te gaan, zijn niet de CPU-snelheden. Het is de behoefte aan meer geavanceerde grafische afbeeldingen. Zoals u wellicht weet, heeft de M1 een acht-core GPU, terwijl de M1 Pro 14 tot 16 grafische afbeeldingen heeft. kernen."

Hij beëindigt zijn commentaar op Apple Vision (of hoe de headset ook heet) door te zeggen dat het waarschijnlijk in het komende jaar zal worden aangekondigd.

De beroemde analist Ming-Chi Kuo deed het afgelopen november een stuk beter . Hij beweerde dat het voor het eerst eind 2022 zal verschijnen.

Geschreven door Rik Henderson.