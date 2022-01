Het is onwaarschijnlijk dat Apple de metaverse ondersteunt met zijn VR-headset

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben gesmoord gehoord over de plannen van Apple voor augmented reality en virtual reality-technologieën. De meest recente geruchten suggereren dat de AR-headset van Apple in 2022 zou kunnen worden gelanceerd.

In de tussentijd hebben Apple- bronnen gezegd dat het bedrijf het idee van de metaverse heeft afgewezen en geen plannen heeft om het te ondersteunen met zijn aankomende AR-headset .

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan zijn headset in plaats daarvan te gebruiken voor korte periodes van communicatie met anderen, meeslepende inhoud bekijken en, natuurlijk, gamen.

Als we de bronnen mogen geloven, is het AR/VR-product van Apple misschien een heel andere ervaring dan Meta en zijn toekomstige headset- en gebruikerservaringsplannen voor de metaverse. Met veel bedrijven die zich momenteel richten op de metaverse, is het een merkwaardige zet van Apple en een die interessante implicaties kan hebben.

Wat betreft de headset zelf, het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er gaat komen. Eerdere geruchten suggereerden dat Apple werkt aan een dure, hoogwaardige headset die een waanzinnige 8K-resolutie (per oog) zal hebben, samen met inside-out trackingcamera's en meer. Terwijl andere recente geruchten hebben gewezen op een veel betaalbaarder aanbod. Die betaalbare versie heeft misschien nog steeds 4K-schermen en serieuze specificaties, maar het is niet bekend wanneer deze zal verschijnen.

We hebben ook gehoord dat het bedrijf werkt aan zowel een AR-bril als een VR-headset als aparte apparaten, dus er gebeurt veel, maar officieel is er niets. We zullen moeten afwachten.

Geschreven door Adrian Willings.