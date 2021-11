Apple AR-headset zou volgend jaar eindelijk het daglicht kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples aangehaalde augmented reality-headset is een van die projecten waar we al jaren verhalen over horen - genoeg om er vrij zeker van te zijn dat Apple op zijn minst aan het idee heeft gewerkt, of het ooit klaar is geweest om daadwerkelijk uit te brengen.

Nu is er blijkbaar eindelijk een mogelijke releasedatum in beeld, volgens de laatste rapportage van de bekende analist Ming-Chi Kuo, die veel Apple-productlekken onder zijn riem heeft.

Hij heeft bronnen die aangeven dat een releasedatum in 2022 momenteel in gedachten is, hoewel het waarschijnlijk helemaal aan het einde van het jaar in het vierde boekhoudkwartaal zal zijn.

Het zal blijkbaar twee processors bevatten, waaronder een die vergelijkbaar is met de M1-chipset die momenteel nieuwere MacBook-modellen aandrijft, waardoor de headset onafhankelijk van een iPhone of ander verbonden apparaat kan werken.

Dat betekent ook dat het een behoorlijk krachtige verwerkingskracht zal hebben, wat betekent dat er reden is tot optimisme in termen van waartoe het in staat zal zijn.

Sony levert blijkbaar twee 4K Micro OLED-schermen die zijn wat je echt door de bril ziet, en hoewel Apple er blijkbaar zeker van is dat ze een gevarieerd aantal mogelijke toepassingen zullen hebben, zijn we geïnteresseerd om meer te horen over wat mensen precies daadwerkelijk met hen zal kunnen doen.