Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples lang geruchtmakende grote productopvolger van de iPhone , een augment reality (AR)-headset die ergens eind 2024 op de markt zal komen, zal in eerste instantie een actieve iPhone-verbinding nodig hebben om alle functies te kunnen gebruiken, beweert een nieuw rapport.

Het concept zou niet al te onnatuurlijk zijn en werkt hoogstwaarschijnlijk precies hetzelfde als een niet-cellulaire editie van een Apple Watch - laat het in je zak en je bent in orde, loop de deur uit zonder het, en je zult zeker worden belemmerd in wat je kunt doen.

Dat wil niet zeggen dat Apple nooit een mobiele compatibele AR-headset zal lanceren, maar net als de originele Apple Watch-release, zal het overboord gooien van de iPhone waarschijnlijk een paar upgrades verwijderd zijn.

Het wordt steeds duidelijker hoe Apple heeft geïnvesteerd in AR, waarbij de CEO van het bedrijf, Tim Cook, zelfs verkondigde dat hij AR beschouwt als de belangrijker technologie dan VR, ondanks het feit dat VR-producten de populariteit van AR-headsets met meer dan tien tegen één overtreffen.

Apple heeft miljarden uitgegeven om augmented reality langzaam in ons leven te brengen en gewend te raken aan onze apparaten. De vorig jaar uitgebrachte iPhone 12 Pro was het tweede Apple-apparaat dat werd gelanceerd met een ingebouwde LiDAR- sensor, na de eerste introductie op de iPad Pro-revisie begin 2020.

LiDAR-scanners helpen nauwkeurig de diepte in kaart te brengen van het gebied dat uw camera kan zien, nauwkeuriger dan een traditionele live videoscan. Deze grotere dieptenauwkeurigheid helpt virtuele objecten overtuigender te vergroten dan een apparaat zonder een goede LiDAR-sensor.

Kortom, het is een gegeven dat de Apple AR-headset ten minste één robuuste LiDAR-eenheid zal hebben die naar buiten projecteert - Apple laat ons gewoon wennen aan de technologie met de huidige iPhone 12 Pro- en iPad Pro-implementaties.

In een gesprek met ervaren journalist Kara Swisher zei Cook:

Jij en ik hebben nu een goed gesprek. Het zou zelfs nog beter kunnen zijn als we onze discussie konden uitbreiden met grafieken of andere dingen die zouden verschijnen

Slechts enkele dagen geleden kwam er een rapport naar buiten dat Cook onder zijn hoede nog een belangrijke productcategorie wilde overzien voordat hij aftrad als CEO van Apple. Zal AR de ware zijn?