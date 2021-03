Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples langverwachte mixed reality headset kan aanzienlijk minder wegen dan de bestaande concurrentie, met inbegrip van de Oculus Quest 2 en Microsofts HoloLens 2, volgens een nieuw onderzoek briefje van gerespecteerde Apple analist Ming-Chi Kuo (zoals gezien door 9to5Mac ).

Ming-Chi Kuo beweerde dat de headset minder dan 150 gram weegt wanneer deze wordt gelanceerd, waardoor deze gedurende lange tijd comfortabel kan worden gedragen.

Ter vergelijking: de Quest 2-headset weegt 503 gram, terwijl de HoloLens 2 645 gram weegt en de Valve Index 809 gram. Zelfs Googles Daydream View , een stoffen VR-headset die een telefoon als display gebruikt, weegt 220 gram. En de iPhone 12 weegt 164 gram.

Momenteel verwacht de geruchtenmolen dat Apples headset, met codenaam N301, maar algemeen bekend als Apple Glasses, zowel virtual reality als augmented reality-ervaringen biedt. Het zal waarschijnlijk pas in 2022 aankomen, en de meest recente details over het ontwerp suggereren dat het een mesh-stof zal hebben en eruit zal zien als een zwembril. Het kan ook beschikken over 8K-displays en eye-tracking-technologie.

Er wordt ook gedacht dat het meer dan een dozijn cameras bevat voor het volgen van de hand en het vastleggen van beeldmateriaal. Kuo gelooft dat het plastic lenzen, een ultrakorte brandpuntsafstand en Micro-OLED-schermen zou kunnen hebben. In termen van prijs zou het volgens eerdere rapporten wel $ 3.000 kunnen kosten, waardoor de headset ongeveer $ 2.700 duurder is dan de Quest 2. Maar de HoloLens 2 zou nog steeds $ 500 meer zijn.

Voor meer geruchten en rapporten over Apples mixed reality-headset, zie onze uitgebreide gids die hier alles wat erover bekend is, verzamelt.

Geschreven door Maggie Tillman.