De Apple VR-headset zou in de zomer van 2022 kunnen verschijnen

(Pocket-lint) - De plannen van Apple om een mixed-reality- of VR-headset uit te brengen, is de afgelopen jaren een van de langlopende onderwerpen van speculatie in technologie geweest. De headset is nooit openbaar verschenen of is zelfs op geen enkele manier bevestigd, maar de lekken blijven maar komen.

Nu heeft analist Ming-Chi Kuo een releasevenster op de headset vastgezet, waarbij hij zegt dat de eerste variant medio 2022 uit zou kunnen komen, voordat de daaropvolgende releases in de komende jaren zullen verschijnen. Dat is echt niet ver weg naar technische standaarden, en suggereert dat Apple redelijk goed op weg is in de ontwikkeling.

In Kuos eigen woorden: "We voorspellen dat Apples MR / AR-productroadmap drie fasen omvat: type helm tegen 2022, type bril tegen 2025 en type contactlens tegen 2030–2040. We verwachten dat het helmproduct AR- en VR-ervaringen zal bieden. , terwijl producten van brillen en contactlenzen zich eerder zullen concentreren op AR-toepassingen. "

Dat geeft wat meer context en bevestigt dat Apples plannen helemaal niet rond een pure VR-headset draaien - de ambitie ligt in de gemengde ruimte, met AR als grote focus. Dat zal door de jaren heen schijnbaar vooruitgang boeken door steeds lichtere versies.

In dit stadium is het onnodig te zeggen dat een contactlens met gemengde realiteit die je zomaar in een Apple Store kunt kopen een fluitje van een cent is, maar er is niets absurds aan dat het deel uitmaakt van het langetermijnplan van Apple voor het project en zijn technologie.

