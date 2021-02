Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou al jaren augmented en virtual reality-apparaten ontwikkelen, waarbij de laatste rapporten wijzen op een high-end, dure headset die in 2022 komt. Nu heeft The Information details gedeeld over de aankomende headset, inclusief een render-even.

De weergave, die erg grof en kinderlijk is, lijkt een eenvoudige headset weer te geven die meer op een bril lijkt dan op een headset met gemengde realiteit. U kunt de onderstaande afbeelding zien. Het is zogenaamd gebaseerd op "interne Apple-afbeeldingen van een laat-stadium-prototype van vorig jaar".

De informatie bevestigde ook bestaande rapportage over de headset, zoals dat deze een HomePod-achtig mesh-materiaal en verwisselbare hoofdbanden heeft. Het rapport beweerde dat de headset ook wel $ 3.000 zou kunnen kosten, wat veel meer is dan de concurrentie.

Dat komt waarschijnlijk omdat de headset van Apple klaar stond om zowel VR- als mixed reality-apps aan te bieden. Het zal beschikken over meer dan dozijn cameras voor het volgen van handbewegingen, LIDAR-sensoren voor het in kaart brengen van kamers en dubbele 8K-displays met eye-tracking-technologie. Tel alles bij elkaar op en de headset van Apple, waarvan men dacht dat hij Apple Glasses heette, zou een veel betere resolutie moeten bieden in vergelijking met andere headsets op de markt.

Het kan echter zijn dat 8K-schermen niet de hele tijd met volledige resolutie worden weergegeven, aangezien Apples eye-tracking-technologie op een bepaald moment zal bepalen waar je precies naar kijkt en vervolgens al het andere in een lagere resolutie weergeeft om energie te besparen en de prestaties te verbeteren.

Binnenin zullen de chips van de headset waarschijnlijk intern ontwikkelde Apple Silicon-hardware zijn, en ze kunnen krachtiger zijn dan de M1-chip van Apple.

Ten slotte wordt aangenomen dat Apple verschillende bedieningsmethoden overweegt, waaronder hand- en eye-tracking, een draaiknop aan de zijkant van de headset en een klein accessoire. Het is allemaal nog steeds onbeslist en naar verluidt is het nog lang niet klaar of het hele project is vrijgegeven

Geschreven door Maggie Tillman.