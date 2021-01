Apple zal een niche VR-headset introduceren voordat deze mainstream wordt met AR-bril

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal een dure VR-headset onthullen als voorloper van een meer consumentvriendelijk AR-systeem dat meer tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Dat is volgens Bloomberg, die heeft gesproken met bronnen die bekend zijn met de kwestie.

Er is zeker veel rook rond een potentiële Apple-headset - te veel om in ons denken te worden vervalst. Apple is natuurlijk geen onbekende op het gebied van AR - ARKit stelt AR-apps in staat om op iOS te draaien en werd voor het eerst geïntroduceerd in 2017. Zoals Microsofts HoloLens heeft laten zien, zijn AR-brillen en headsets echter nog steeds erg niche.

Het lijkt erop dat de eerste headset een pro-level met stof bedekt apparaat zal zijn met een ventilator die mogelijk in 2022 wordt gelanceerd met een oogverblindend prijskaartje, zegt de bron. Tijdens het testen was het ook een zwaar apparaat, maar blijkbaar is het nu even groot als een Oculus Quest . Het doel van de headset is om op tijd ontwikkelaars aan boord te krijgen voor de lancering van een consumentvriendelijke AR-bril.

De bron voegt eraan toe dat de headset schermen met een hogere resolutie zal gebruiken dan die momenteel worden gebruikt in rivaliserende headsets zoals Oculus.

De gebruikte CPU is blijkbaar krachtiger dan de M1-chips van Apple die in nieuwe Macs worden gebruikt, dus het kan de A15 zijn die naar de iPhones van 2021 komt of een M2 die dit jaar waarschijnlijk naar krachtigere Pro Macs zal komen. De CPU en GPU zullen in de headset zitten in plaats van overgeladen naar een ander apparaat (zoals een Mac), dat ook het model is dat Oculus steeds vaker volgt.

De bron heeft behoorlijk gedetailleerde informatie - zoals dat het een ventilator zal gebruiken - plus het heeft blijkbaar de codenaam N301, met de AR-bril N421. De bril is, volgens de bron, een "architectuur" die volgens Bloomberg betekent dat Apple nog steeds naar de onderliggende technologieën kijkt en zo op zijn vroegst in 2023 bij ons zou zijn. Bloomberg zegt ook dat de ontwikkeling het afgelopen jaar is vertraagd vanwege het onvermogen voor alle ingenieurs om tegelijkertijd op kantoor te zijn.

Blijkbaar heeft de headset geen ruimte voor een bril op sterkte - in plaats daarvan kunnen op maat gemaakte lenzen in de headset worden geplaatst. Apple test ook de ingebouwde cameras voor handopsporing en zou ook werken aan een systeem om tekst in te voeren door in de lucht te typen.

Vorig jaar kocht Apple NextVR , een bedrijf dat sport en concerten een VR-platform gaf. Het bedrijf werkte onder meer samen met Fox Sports, Wimbledon en de NBA.

Geschreven door Dan Grabham.