(Pocket-lint) - Apple heeft zijn eigen augmented reality-platform (AR). Bekend als ARKit, zijn er een heleboel ARKit-compatibele apps die u op uw iOS-apparaat kunt gebruiken.

Terwijl virtual reality je onderdompelt in een ruimte en in wezen alles vervangt wat je in een fysieke wereld ziet, neemt AR de wereld om je heen en voegt er virtuele objecten aan toe. Met ARKit plaats je virtuele meubels bijvoorbeeld in je eigen kamer.

Je kunt ook het opnemen tegen virtuele vijanden die over je vloer kruipen of zelfs een mogelijke auto in je garage kopen! Als je meer wilt weten over ARKit en hoe het ontwikkelaars in staat stelt om eenvoudig nieuwe AR-ervaringen te creëren, raadpleeg dan onze ARKit-gids .

Ikea-plaats

Met de app van Ikea kun je zijn producten in je huis visualiseren, of dat nu een keukenkast is of een minimalistische lamp. Er zijn momenteel meer dan 2.000 Ikea-producten beschikbaar in de app, dus je kunt je interieurvaardigheden aanscherpen zonder een cent uit te geven.

Overvoorraad

Met de Amerikaanse online retailer Overstock kunt u 3D-modellen van duizenden producten in uw huis plaatsen. U kunt vervolgens afbeeldingen van de AR-modellen delen, de Overstock-items aan uw winkelwagentje toevoegen en ze zelfs betalen via Apple Pay.

Giphy Wereld

Als je van GIFs houdt, bekijk dan de repository Giphy. Met de nieuwste app, Giphy World, kun je AR-aangedreven 3D GIFs toevoegen aan de wereld om je heen en kun je ook video opnemen. Vervolgens deel je je creaties met vrienden die ook de app hebben, zodat je kunt communiceren in AR.

Housecraft

Housecraft is een app voor het rangschikken van meubels met een reeks items waarvan het formaat kan worden aangepast om in uw kamer te passen. We beschouwen dit meer als een plannings-app dan een app die je zou gebruiken om te winkelen, zoals je zou doen met Ikea Place. Het heeft ook een leuke rampfunctie waarmee je ravage in een kamer kunt veroorzaken.

MeasureKit

MeasureKit is goed besteed geld, want met deze app kun je bijna alles meten met je iPhone- of iPad-camera, inclusief hoeken en kamerafmetingen. De liniaal-tool is gratis, maar je moet upgraden voor de andere.

TapMeasure

TapMeasure is net als andere meet-apps, maar het gaat een stap verder, zodat u plattegronden en 3D-kamermodellen kunt maken, die u vervolgens kunt exporteren als CAD-bestanden. Het is gratis te downloaden en te gebruiken, hoewel sommige functies, zoals het exporteren van CAD-bestanden, extra kosten.

Nachthemel

Met Night Sky kunt u sterren, planeten, sterrenbeelden en satellieten identificeren. Het heeft een "Grand Orrery" premiumfunctie waarmee u het zonnestelsel in uw huis kunt zien. Je kunt er omheen lopen, inzoomen op planeten en verkennen - allemaal in AR.

Wortel Weer

Deze brutale weer-app heeft een nieuwe AR-modus, dankzij ARKit, zodat je "hilarisch snauwe voorspellingen" kunt krijgen in AR. Het team achter de app waarschuwt gebruikers ook om niet in de oculaire sensor te porren, wat je nu zeker weet.

Edmunds

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto in de VS? Bekijk deze uitgebreide voertuigdatabase en u kunt een mogelijke voertuigaankoop visualiseren door deze in uw garage of oprit te plaatsen. Edmunds zei dat je deze AR-functie kunt gebruiken om te bevestigen of een auto past waar je hem wilt parkeren.

RoomScan Pro

RoomScan Pro is een ander geweldig hulpmiddel als u overweegt om een deel van uw huis te doen of een deel van uw huis te verbouwen. Hiermee kunt u snel en eenvoudig de grootte van een kamer en de verschillende oppervlakken van de muren meten, allemaal met behulp van AR-meting.

