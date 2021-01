Apple Glasses: wat is het verhaal tot nu toe over de AR-headset van Apple?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple werkt al minstens een decennium aan augmented reality- en virtual reality-technologieën.

We weten dit dankzij verklaringen van het bedrijf, voorspellingen van analisten, talloze patentaanvragen en de interesse van Apple om zijn ARKit-platform voor AR-apps en -games uit te breiden . Het heeft ook AR / VR-experts ingehuurd en het heeft meerdere AR / VR-bedrijven overgenomen . Tel alles op en de geruchtenmolen suggereert dat Apple misschien een headset ontwikkelt die AR en mogelijk zelfs VR ondersteunt.

Het heeft zogenaamd een geheime onderzoekseenheid die bestaat uit honderden werknemers die werken aan meerdere prototypes van virtuele en augmented reality-headsets. Hier is alles wat u moet weten over dit product, ook wanneer het aankomt.

Dit is moeilijk precies vast te stellen wanneer Apple Glasses zal arriveren vanwege tegenstrijdige rapporten, voorspellingen van vorig jaar wezen op 2022. Maar begin 2021 suggereren rapporten dat het bedrijf de tweede ontwikkelingsfase zal ingaan en Apple zou zijn AR-bril ergens in 2021.

Omgekeerd beweerde DigiTimes in juli 2019 dat Apple de ontwikkeling van al zijn headsets had stopgezet. Het team dat de prototypes ontwikkelde, werd in mei opgeheven en opnieuw toegewezen aan andere producten. Tegelijkertijd wordt beweerd dat Apple Kim Vorrath, een software-manager, naarde augmented reality-headset- divisie heeft verplaatst om "orde" in het team te brengen.

Vorraths aanwerving geeft aan dat Apple zijn AR-headsetteam niet heeft vermoord, zoals eerder werd gedacht. Verwijzingen naar een AR-headset zijn ook gevonden in iOS 13 - zogenaamd de codenaam Garta. Code in de nieuwste versie van Xcode geeft verder aan dat Apple een AR-headset ontwikkelt. Er zijn zelfs verwijzingen naar testapparaten met codenaam.

En na eerder ook te hebben beweerd dat de headset naar verluidt eind 2019 in massaproductie zal gaan en begin 2020 zou kunnen lanceren, stelde Apple-analist Ming-Chi Kuo in mei 2020 voor om op zijn vroegst in 2022 te lanceren.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over Apple Glasses en wat ze kunnen doen als ze ooit op de markt komen ...

9to5Mac zei dat Apple werkt aan stereo AR in iOS die een op het gezicht gemonteerde AR-ervaring ondersteunt. Het is intern getest met twee Apple-apparaten (codenaam Luck en Franc) en een apparaat van een derde partij, genaamd HoloKit, een kartonnen AR-headsetset. Stereo AR-apps kunnen naar verluidt werken in "vastgehouden modus" (normale AR) of een "gedragen modus" wanneer ze worden gebruikt met een extern apparaat zoals een headset.

Het is nog niet duidelijk of de slimme bril van Apple een AR-headset of een AR / VR-headset zal zijn. Het kan hetzelfde project zijn of twee verschillende projecten. Het is ook niet bekend of het inderdaad een slimme bril of een volwaardige headset is. De gerespecteerde Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de AR-bril als een iPhone-accessoire zal worden gebruikt om computers, netwerken, enzovoort naar de iPhone te verplaatsen, zoals Googles Daydream.

Bloomberg zei dat Apple een AR-product aan het ontwikkelen is met een beeldscherm, processor en een nieuw "rOS" of besturingssysteem. Vermoedelijk is rOS gebaseerd op iOS. Apple is naar verluidt ook bezig met het ontwikkelen van een "systeem-op-een-pakket" -chip voor deze AR-headset. Het overweegt het gebruik van aanraakpanelen, spraakactivering en hoofdgebaren voor invoerbesturing. Er wordt ook gedacht aan virtuele kamers en het afspelen van 360 graden video.

Volgens de laatste rapporten werkt Apple aan een krachtige AR / VR-headset met een 8K-display voor elk oog. Het is niet verbonden met een computer of smartphone en zou moeten werken met zowel VR- als AR-apps. Deze headset kan verbinding maken met een "speciale box" via een snelle draadloze technologie voor korte afstanden, 60GHz WiGig genaamd. Het heeft een Apple-processor van 5 nanometer en lijkt op een pc-toren.

Alle technologie wordt in de headset en de doos ingebouwd.

Halverwege 2019 rapporteerde The Information over de AR-bril van het bedrijf en noteerde informatie over het ontwerp:

"De lenzen gebruiken een gepolariseerd systeem, vergelijkbaar met de technologie in 3D-filmbrillen, die de illusie van diepte creëren door stereoscopische beelden te gebruiken," zei de persoon. De technologie is vergelijkbaar met die in andere AR- en VR-apparaten die al op de markt zijn van Microsoft, Magic Leap en Facebook ...

De persoon zei dat het maken van de AR-lenzen vooral een uitdaging is omdat ze zijn samengesteld uit meerdere, extreem dunne lagen van verschillende synthetische materialen, die elk vatbaar zijn voor luchtbellen, krassen en andere vlekken. Om defecten te verminderen, moeten de lenzen worden vervaardigd in stofvrije zones die bekend staan als cleanrooms. "

Er wordt ook gezegd dat als gevolg van bezorgdheid over de levensduur van de batterij, de Apple AR-bril waarschijnlijk geen camera zal bevatten.

Apple-CEO Tim Cook heeft gezegd dat de technologie niet bestaat om op een kwaliteitsvolle manier AR-brillen te maken. "Maar vandaag kan ik je vertellen dat de technologie zelf niet bestaat om dat op een kwaliteitsvolle manier te doen", legde hij uit. "De vereiste schermtechnologie en genoeg spullen voor je gezicht plaatsen - daar zijn grote uitdagingen mee. Het gezichtsveld, de kwaliteit van het scherm zelf, het is er nog niet."

Houd in gedachten dat hij in 2016 ook zei : "AR kan echt geweldig zijn ... We zijn en blijven hier veel in investeren. We hebben op de lange termijn veel AR ... Ik denk dat AR groot is. en diepgaand. Dit is een van die enorme dingen waar we naar terug zullen kijken en ons zullen verbazen over het begin ervan. "

Apple heeft verschillende medewerkers aangenomen met expertise op het gebied van AR / VR-technologie, waaronder professor in de informatica Doug Bowman , die het Virginia Tech Center for Human-Computer Interaction leidde. Hij legt zich toe op het ontwerpen van driedimensionale gebruikersinterfaces. Apple heeft ook werknemers aangenomen die in het HoloLens-team van Microsoft hebben gewerkt, en bij Lytro, een bedrijf dat aan een VR-camera werkt.

Apple nam ook Zeyu Li in dienst , die als hoofd computer vision engineer bij Magic Leap werkte, als een "Senior Computer Vision Algorithm Engineer". Een andere aanwerving is Yury Petrov , een voormalig onderzoeker bij Oculus, eigendom van Facebook, die nu dienst doet als "onderzoekswetenschapper" bij Apple. Augmented reality-expert Jeff Norris kwam in april 2017 ook bij Apple als senior manager. Hij werkte bij NASA.

In mei 2018 huurde Apple Sterling Crispin in , die een verf-app ontwikkelde voor mobiele VR-headsets genaamd Cyber Paint. In december 2018 is ingehuurd voormalig senior Tesla en Microsoft HoloLens designer Andrew Kim. Er is ook Jaunt VR-oprichter Arthur van Hoff, die in april 2019 als senior architect bij Apple kwam werken. Houd er rekening mee dat het AR-bril / headset-team van Apple honderden andere medewerkers heeft.

Eind juni 2020 kwam aan het licht dat Apple na het uitvallen van die AR-headset veel medewerkers van Magic Leap inhuurt . En volgens Bloomberg heeft Apple nu meer dan 1.000 werknemers die aan het project werken.

Apple heeft niet alleen AR / VR-experts ingehuurd, maar ook bedrijven overgenomen die op dit gebied gespecialiseerd zijn. In 2017 kocht het Vrvana , een bedrijf dat een mixed reality-headset genaamd Totem ontwikkelde. Rond die tijd kocht het ook Akonia Holographics , een bedrijf dat lenzen maakt voor AR smart glasses. Apple kocht ook al in 2013 het Israëlische 3D-lichaamssensorbedrijf PrimeSense .

Andere bedrijven die het heeft gekocht, zijn Metaio, Faceshift, Emotient , Flyby Media en RealFace.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Adrian Willings.