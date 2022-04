Maakt Amazon een XR apparaat? Nieuwe vacatures suggereren van wel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verschillende grote techbedrijven, waaronder Facebook, Apple en Google, werken naar verluidt allemaal aan augmented reality-apparaten.

Nu kun je Amazon aan die lijst toevoegen.

Het bedrijf werft aan voor een "new-to-world smart-home product" dat gebruik maakt van "XR", volgens vacatures die voor het eerst werden ontdekt door Protocol. XR is een afkorting van extended reality. Het is een overkoepelende term die de combinatie van virtuele realiteit, augmented reality, en mixed reality omvat. Apparaten die beweren in staat te zijn tot XR kunnen ervaringen leveren die betrekking hebben op alle drie. Hoewel de vacatures van Amazon niet veel details bevatten, is er wel een vacature voor een"software engineer - XR/AR, XR/AR Devices" die het heeft over "het bedenken en ontwikkelen van belangrijke software en architectuur voor een smart-home product dat nieuw is voor de wereld".

Een andere vacature voor een"Sr. Technical Program Manager, New Products - XR" vermeldt dat de functie vereist dat de persoon "een geavanceerd XR-onderzoeksconcept ontwikkelt tot een magisch en nuttig nieuw consumentenproduct". De lijst vraagt ook om ervaring met het maken van"zeer technische producten" en ervaring met kunstmatige intelligentie, machine-intelligentie, robotica en games.

Vergeet niet dat Meta, voorheen Facebook, zich naar verluidt voorbereidt om zijn eerste AR-bril in 2024 uit te brengen. Intussen komt Apple's AR/VR-headset mogelijk in 2023 uit en mikt Google op 2024 voor zijn AR-headset. Misschien ziet ook Amazon toekomst in AR/VR en bouwt het nu zijn eigen XR-headset, hoewel het bedrijf tot nu toe nog niets publiekelijk heeft bevestigd.

Amazon heeft echter wel ervaring met het maken van slimme brillen. Het biedt bijvoorbeeld de Echo Frames (hierboven afgebeeld). Hoewel ze geen XR-mogelijkheden hebben, zijn het wel hardware-brillen met Alexa-ondersteuning.

Geschreven door Maggie Tillman.