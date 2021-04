Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon gaat de wereld van haar en schoonheid betreden en kondigt een Londense salon aan, compleet met augmented reality-spiegels, tablets met e-magazines en point-and-learn tech-stations.

De nieuwe ervaringslocatie - gelegen in de Spitalfields Market in Oost-Londen - biedt mensen de kans om een hightech-deel te ontvangen, waarbij Amazons eigen personeel het proces in eerste instantie uittest voordat het de komende weken afspraken voor het publiek openstelt.

Het eigenlijke knippen wordt overgelaten aan de professionals, met de dagelijkse activiteiten onder toezicht van Neville Hair & Beauty - een onafhankelijke salon gevestigd in Londen - met een prijslijst die nog moet worden vrijgegeven. Amazon geeft aan dat de salon een "volledig assortiment kappersdiensten" zal bieden voor volwassenen en kinderen, inclusief knippen en föhnen, highlights, balayage, behandelingen en vlechten.

In plaats van zich bezig te houden met de fysieke kant van de salonervaring, drijft Amazon in plaats daarvan de geavanceerde technologie aan die op de eenmalige locatie zal verschijnen. Klanten kunnen een voorbeeld bekijken van en experimenteren met verschillende stijlen en kleuren via de augmented mirrors op elk stylingstation, en kunnen ook door tijdschriften scrollen die op tablets zijn geladen terwijl ze wachten.

De point-and-learn-gebieden bieden klanten ook de mogelijkheid om meer informatie over een product op een display-plank te krijgen, bijvoorbeeld met een bijbehorend scherm met rollende merkvideos. Deze klanten kunnen ook producten bestellen voor thuisbezorging door een QR-code op hun telefoon te scannen, die hen doorverwijst naar Amazon.

Amazon is nog niet van plan om nog meer salons te openen. In plaats daarvan beschouwt het bedrijf deze stap als een voortzetting van zijn werk in het gebied, na de recente lancering van de Professional Beauty Store op Amazon UK.

Met de recente komst van Amazon Fresh in Londen zouden we echter verwachten dat de technologiegigant blijft experimenteren met fysieke locaties in de hoop zijn algehele winkelervaring te versterken.

Geschreven door Conor Allison.