Valve's volgende VR headset controllers duiken op in patentvorm

(Pocket-lint) - Valve maakt zich naar verluidt op voor een toekomstige VR-headset, waarbij volgens een patent ook gewerkt wordt aan verbeterde controllers.

De patentaanvraag toont duidelijk nieuwe controllers voor de onaangekondigde Valve VR-headset, compleet met wat een afneembare handriem lijkt te zijn. Men denkt ook dat er een verandering komt in de manier waarop de bijbehorende headset dingen in de omgeving volgt.

De lay-out van de controllers lijkt op Meta's Quest 2 controllers, inclusief de algemene stick en knop lay-out, met Valve schijnbaar het afschaffen van de touchpad die werd gebruikt op de vorige-gen versie. Die afneembare handriem lijkt te zijn ontworpen om de controller op zijn plaats te laten blijven, zelfs wanneer de gebruiker hem niet vastpakt, misschien zodat ze items in het spel kunnen gooien zonder hun controller door de kamer te slingeren.

Dit figuurtje verschilt sterk van de rest van de afbeeldingen. De ring gaat naar beneden, net als bij de PS VR 2-controllers. Het toont ook een systeemknop.



De nieuwe lay-out lijkt ook specifiek te zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de vingertracking zo sterk mogelijk is. De vingers zullen altijd over de vinger-tracking sensoren liggen, ongeacht hoe groot of klein de handen van een gebruiker toevallig zijn, allemaal dankzij twee bandjes.

Het is echter altijd belangrijk om te onthouden dat patenten niet noodzakelijkerwijs worden omgezet in verzendingsproducten. Valve heeft inderdaad geplaagd dat er een nieuwe VR-headset in het verschiet ligt, maar dit patent zou voor een versie van zijn controllers kunnen zijn die nooit verscheept wordt. Bedrijven als Valve patenteren vaak zowat alles wat hun ingenieurs bedenken, waardoor veel ervan op de werkvloer blijft liggen.

