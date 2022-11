Hoe het speciale evenement Pimax Frontier 2022 te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Pimax houdt een speciaal evenement om enkele nieuwe virtual reality producten en ervaringen te lanceren.

Het bedrijf heeft onlangs meer onthuld over de Pimax Crystal tijdens een speciaal evenement voor die headset, maar nu laat het nog meer zien.

Pimax Frontier 2022 vindt binnenkort plaats en het bedrijf zal nieuwe VR-apparaten van de volgende generatie laten zien en praten over wat het VR 3.0 noemt.

Wanneer is Pimax Frontier 2022?

Het Pimax Frontier 2022 Event vindt binnenkort plaats en wordt online gehouden zodat je het vanuit huis kunt volgen. Het evenement staat in het teken van "de toekomst in het heden brengen" en Pimax plaagt een "revolutionair" multifunctioneel apparaat waarmee je je game-ervaring op nieuwe manieren kunt uitbreiden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Pimax Frontier 2022 vindt plaats op 9 november en begint op de volgende tijd:

California - 5 pm EST

New York - 8 pm EDT

Londen - Middernacht GMT (2 november)

Berlijn - 1 uur CET (2 november)

Japan - 9 uur (2 november)

Waar kun je Pimax Frontier 2022 bekijken?

Je kunt Pimax Frontier 2022 bekijken via het Pimax YouTube kanaal hier. Het zal ook mogelijk zijn om het evenement na afloop opnieuw te bekijken op het kanaal.

Wat wordt er onthuld door Pimax?

Tijdens het Pimax Frontier 2022 evenement zal het bedrijf nieuwe next-gen producten laten zien. Het zegt dat deze producten "...als doel hebben om PC gaming flexibeler te maken, waardoor het speelveld wordt uitgebreid van bordspellen naar bank, bed en vele andere gebruiksscenario's."

Dit is een VR-apparaat dat flexibel en veelzijdig is en waarmee je je overal kunt verplaatsen om films te kijken of te genieten van virtual reality-ervaringen. Het heeft ook "talrijke innovatieve mogelijkheden" en zal een gemakkelijke instap in VR 3.0 mogelijk maken.

Wat is VR 3.0?

Tijdens Pimax Frontier 2022 richt Pimax zich ook op VR 3.0. Dit is een set "next-generation" standaarden die moeten leiden tot een immersie die je helpt vergeten dat je in de virtuele wereld bent.

Dit omvat verschillende belangrijke onderdelen:

Visuele onderdompeling (natuurlijkheid)

Cognitieve onderdompeling (zelfbewustzijn)

Fysieke onderdompeling (vrijheid)

Visuele onderdompeling berust op beelden die zo goed zijn dat je geen onderscheid kunt maken tussen de echte en de virtuele wereld.

Bij cognitieve onderdompeling word je meer ondergedompeld in VR dankzij zaken als eye-tracking en het volgen van gezichtsuitdrukkingen die vervolgens in VR worden vertaald, samen met optionele lip- en lichaamstracking. Dit leidt tot een meer "echte" ervaring van natuurlijke interacties die de heldere helderheid van het spel aanvullen.

Fysieke onderdompeling gaat gepaard met de vrijheid om niet vast te zitten aan een pc. Dit kan betekenen dat de headset die je gebruikt zelfstandige VR-mogelijkheden heeft.

We zullen tijdens het evenement meer te weten komen over wat dat betekent.

Geschreven door Adrian Willings.