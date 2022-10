Hoe sluit ik de Pico 4 aan op een gaming PC?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We houden van de Pico 4, het is ongetwijfeld een van de beste standalone VR-headsets die je vandaag de dag kunt kopen.

Zijn grootste zwakte is echter zijn relatief kleine spelbibliotheek in vergelijking met headsets als de Meta Quest 2.

Als je een gaming PC hebt, is het goede nieuws dat je de Pico 4 kunt gebruiken om bijna elk denkbaar VR-spel te spelen.

Hier lees je hoe je het aan de praat krijgt.

De Pico 4 aansluiten op een PC via USB

In onze tests was de meest betrouwbare en consistente verbindingsmethode met een USB-kabel.

We gebruikten een 5m USB-C kabel van Syntech die is ontworpen voor gebruik met de Quest 2. Aangezien de USB-poort op dezelfde manier is gepositioneerd, werkt deze feilloos met de Pico 4 en heeft hij een uitstekende prijs.

Om hem aan te sluiten, sluit u het type-A uiteinde aan op een USB 3.0 of hogere poort op uw PC, deze hebben meestal blauw plastic aan de binnenkant van de poort. Sluit vervolgens het USB-C uiteinde aan op de headset.

Wij gebruiken graag de meegeleverde klittenband kabelopberging om de verbinding te ontlasten en de kabel achter ons te leiden. Rijg de band om de hoofdband van de Pico 4, geef wat speling om de USB-C poort niet te belasten, en trek de band strak aan.

Vervolgens moet je de Streaming Assistant-app van Pico installeren op je pc, die je hier kunt downloaden van de website van het merk .

Eenmaal geïnstalleerd, open de app en kies USB-verbinding. Klik op de instellingen rechtsboven en verander je weergavemodus in HD om er zeker van te zijn dat je de beste kwaliteit krijgt.

Doe je Pico-headset op, ga naar je Bibliotheek, selecteer apps en open Streaming Assistant.

Klik op de verbindingsknop naast de naam van je PC aan de rechterkant en je bent klaar om te spelen.

De Pico 4 draadloos met een PC verbinden

Als je een router hebt die snel genoeg is, kun je PC VR games streamen via Wi-Fi en hoef je geen draden meer te trekken. Bekijk onze gids met de beste draadloze routers als je een upgrade nodig hebt.

Pico is ook van plan om een USB-dongle van £50 / €50 te lanceren waarmee Wi-Fi direct op de pc kan worden aangesloten, wat de meest kosteneffectieve methode zou kunnen zijn voor mensen met sub-par netwerkhardware. Deze is op het moment van schrijven echter nog niet beschikbaar.

Momenteel zijn er twee manieren om de Pico 4 draadloos te gebruiken. Voor beide methoden geldt dat uw PC via een ethernetkabel met uw router moet zijn verbonden en dat de Pico op de 5Ghz Wi-Fi band moet zijn aangesloten voor de beste resultaten.

Met virtueel bureaublad

Als u de beste kwaliteit draadloze ervaring wilt met de Pico 4, moet u investeren in de software Virtual Desktop. Deze is verkrijgbaar via de Pico winkel en kost ongeveer £15.

Het voordeel van Virtual Desktop ten opzichte van Steaming Assistant ligt in de configureerbaarheid, je kunt er hogere bitrates en renderresoluties mee selecteren, wat zorgt voor natuurgetrouwere resultaten in de headset.

Nadat u Virtual Desktop op uw Pico-headset hebt geïnstalleerd, moet u de Virtual Desktop Streamer-app op uw pc installeren. Die kunt u downloaden van de website van Virtual Desktop.

Open de Streamer app op uw PC. U wordt gevraagd uw Pico gebruikersnaam in te voeren, of u kunt er meerdere toevoegen, maar elke gebruiker heeft zijn eigen exemplaar van Virtual Desktop nodig.

Vervolgens opent u Virtual Desktop in de headset en ziet u de naam van uw computer in het menu aan de rechterkant.

Druk op verbinden en u kunt aan de slag.

Binnen Virtual Desktop kunt u een heleboel instellingen aanpassen om uw resultaten te verbeteren. Het is onmogelijk te zeggen wat het beste werkt met uw pc en netwerkhardware, maar het is de moeite waard om te experimenteren.

Met Streaming Assistant

Verbinding maken via Steaming Assistant werkt grotendeels op dezelfde manier als met een bekabelde verbinding. Het is minder configureerbaar, maar misschien het belangrijkste, het is gratis.

Eerst open je Streaming Assistant op je pc, maar selecteer je bij het opstarten Wi-Fi in plaats van USB.

Mogelijk moet u enkele instellingen verlagen om probleemloos streamen via Wi-Fi mogelijk te maken, maar dat hangt allemaal af van uw thuisnetwerk.

Open vervolgens Streaming Assistant op je Pico 4, zoek je pc in de lijst aan de rechterkant en druk op verbinden.

Geschreven door Luke Baker.