(Pocket-lint) - VR heeft een beetje een opleving, mede dankzij de recente metaverse ambities van Mark Zuckerberg.

Als het gaat om VR-merken met banden met sociale media, is Facebook echter niet de enige naam in de stad.

Pico is een dochteronderneming van ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, en heeft vandaag zijn eerste alles-in-één consumentenheadset aangekondigd, de Pico 4.

De Pico 4 plaatst comfort op de voorgrond van zijn ontwerp, en biedt een lichtgewicht, evenwichtige headset met een compacte vormfactor.

Hij maakt gebruik van Pancake Optics, waardoor het merk de dikte van de headset met ongeveer een derde heeft kunnen verminderen in vergelijking met traditionele Fresnel-lensontwerpen.

De headset weegt slechts 295 gram zonder de band en is daarmee een van de lichtste opties die verkrijgbaar zijn.

Het scherm heeft een resolutie van meer dan 4K met een verversingssnelheid van 90Hz en een groot gezichtsveld van 105 graden.

Het heeft een Qualcomm XR2-processor aan boord met een Adreno 650 GPU, waardoor het zelfstandig kan worden gebruikt.

Het kan echter ook worden gekoppeld aan een gaming PC en het merk zal een dongle uitbrengen om low-latency draadvrije PC-ervaringen mogelijk te maken.

Pico heeft veel nadruk gelegd op de content die beschikbaar zal zijn voor de headset, en natuurlijk is gaming een belangrijk gebied.

De Pico-winkel heeft 165 games met 6 vrijheidsgraden en voegt momenteel elke week twee of drie extra titels toe.

Het heeft ook op fitness gerichte apps en stelt gebruikers in staat om statistieken zoals verbrande calorieën bij te houden over verschillende titels.

Zoals je zou verwachten, is er een TikTok-integratie voor het bekijken van content, maar de app zal ook meer dan 600 andere dingen bevatten om naar te kijken in verschillende 360- en 3D-formaten.

Daarnaast heeft het merk verschillende partnerschappen in de maak voor het uitzenden van live sport en avatar-gebaseerde concerten die met de headset kunnen worden genoten.

Later zal Pico zijn eigen metaverse-achtige sociale ervaring genaamd Pico Worlds lanceren en Mixed Reality opnames mogelijk maken voor het delen op sociale media.

Al met al ziet de Pico 4 er veelbelovend uit. Hij is vanaf 18 oktober verkrijgbaar in dertien Europese landen, Japan en Korea.

Hij komt in twee varianten, één met 128GB opslagruimte voor €429 en één met 256GB voor €499. Pre-orders gaan in oktober open voor het publiek via Amazon en andere geselecteerde retailers.

Geschreven door Luke Baker.