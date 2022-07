De Magic Leap 2 komt later dit jaar, maar is prijzig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Magic Leap heeft aangekondigd dat de tweede generatie van zijn mixed reality headset eindelijk beschikbaar zal zijn in september.

We hoorden voor het eerst over de headset begin 2021, en hij zou dat jaar worden uitgebracht, maar helaas is het de afgelopen tijd stil geweest.

Voordat je al te enthousiast wordt, moet je helaas wel rekening houden met een flinke prijsverhoging voor het nieuwe model.

De Magic Leap One lanceerde helemaal terug in 2018 voor $2.300, maar de nieuwe aanwinst begint bij $3.299.

En als dat prijskaartje nog niet genoeg was om je af te schrikken, zal het merk ook Developer Pro- en Enterprise-varianten lanceren, variërend van $ 4.099 tot $ 4.999.

Deze laatste modellen zijn natuurlijk gericht op zakelijk gebruik en zullen worden geleverd met een suite van enterprise-centric functies en ontwikkeltools.

Maar zo te horen is het standaardmodel ook behoorlijk bedrijfsgericht. Magic Leap noemt het "het meest meeslepende AR-platform voor bedrijven".

De Magic Leap 2 heeft een veel kleiner en aantrekkelijker uiterlijk, en weegt nu ongeveer 255 gram.

Het biedt een meer meeslepende 70-graden gezichtsveld met een 120Hz refresh rate en 1440 x 1760 resolutie. Magic Leap claimt dat dit de grootste FOV is die tot nu toe beschikbaar is op een mixed reality-apparaat.

Het is ook de eerste headset die dynamisch dimmen biedt, waardoor hij effectiever kan worden gebruikt in lichte situaties zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

Het hart van de headset is een 7nm AMD-chip op basis van de Zen 2-architectuur, die naar verluidt 3,5 uur per oplaadbeurt meegaat.

Als u of uw bedrijf klaar is om de sprong te wagen, zal hij op 30 september beschikbaar zijn voor Amerikaanse klanten. Naar verwachting zal hij ook beschikbaar komen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Canada en Saoedi-Arabië - Japan en Singapore zullen later volgen.

Geschreven door Luke Baker.