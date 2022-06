Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nreal, een Chinees augmented reality-bedrijf, heeft een Steam-bèta aangekondigd voor zijn Nreal Light- en Nreal Air augmented reality-brillen.

Dankzij de bèta, die eind juni van start gaat, kun je nu Steam-games streamen van een pc naar een virtueel groter scherm.

Volgens Nreal is de bèta compatibel met Dirt Rally en de Halo-reeks, en zie je de games op het equivalent van een 200-inch HD-scherm. De bèta voor deze ervaring, echter, "vereist een beetje setup inspanning en is niet geoptimaliseerd voor alle Steam games", aldus een persbericht.

De Light-bril van Nreal werd vorig jaar gelanceerd in de VS en kan worden aangesloten op een Android-telefoon van Samsung of OnePlus. Ze zijn niet zo volledig uitgerust als AR-headsets zoals de Magic Leap, maar ze kosten ook slechts 599 dollar en ondersteunen geavanceerde functies zoals hand tracking.

Dat gezegd hebbende, de Nreal Air-bril wordt universeel als minder geavanceerd beschouwd. Het is een soort slimme bril speciaal voor het streamen van video.

Veel techbedrijven hebben ook een hernieuwde interesse in AR-brillen. Apple en Meta, bijvoorbeeld, zouden AR-brillen aan het ontwikkelen zijn. De geruchten lijken erop te wijzen dat ze allemaal nog aan het uitzoeken zijn hoe ze in de praktijk gebruikt kunnen worden. Misschien is Steam-streaming wel een toepassing.

Geschreven door Maggie Tillman.