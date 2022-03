De metaverse lancering van Heineken Silver was een ontnuchterende ervaring

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt je vrij gemakkelijk de vergaderingen voorstellen die op dit moment over de hele wereld plaatsvinden en die leiden tot metaverse productlanceringen - de consensus dat er nu een golf opstijgt, en dat elk merk dat er niet op rijdt, kortzichtig is.

Je kunt je ook voorstellen dat de goedbedoelende marketingmanagers toegeven dat er iets boeiends en mysterieus is aan het vooruitzicht van een virtuele lancering, en het ermee eens zijn dat cryptocurrencies nu behoorlijk mainstream zijn, dus de metaverse zou heel goed kunnen volgen.

Het is vrij eenvoudig om ze ook te visualiseren terwijl ze de virtuele omgeving uitproberen die ze voor het eerst tegen hoge kosten hebben besteld, een paar dagen voordat de pers of het publiek erin wordt gelaten, en beseffen dat ze hebben uitgegeven wat we alleen maar kunnen veronderstellen dat het moet duizenden van hun lokale valuta zijn op een absolute kalkoen.

We gaan ervan uit dat het dominante gevoel schaamte zou zijn, en niet zonder reden. Als we bijvoorbeeld vandaag een rondleiding krijgen over het virtuele plein met twee verdiepingen dat Heineken heeft gebouwd om een nieuw alcoholarm bier te lanceren, is het moeilijk in te zien waarom een bedrijf hier geld aan zou hebben uitgegeven.

Decentraland is de hostservice, de meest bekende metaverse portal, een die de afgelopen maanden gastheer is geweest voor teleurstellende raves, teleurstellende feesten en teleurstellende zo ongeveer al het andere, en het is toegankelijk via een browser.

Als dat eenvoudig klinkt, zou het dat ook moeten zijn, maar in werkelijkheid betekent het een proces in meerdere fasen van het wisselen tussen browsers om de juiste compatibiliteit te krijgen, een onhandig avatar-ontwerpproces en vervolgens een omgeving die draait met framesnelheden waar geen commercieel spel aan zou ontsnappen met.

Als we langs de buitenkant van Heineken's locatie lopen, worden we begroet door andere janky avatars, en iedereen kroop rond een uitsmijter die bedoeld is om onze leeftijd te vragen voordat we naar binnen mogen, waarschijnlijk vanwege de regels rond het adverteren van alcohol.

Voor ons werkt het pas als we onze browser voor de vierde keer opnieuw opstarten, waarna het evenement al is begonnen en we haasten ons om bij te praten. Binnen horen we over het nieuwe bier (het is een biertje) terwijl we tussen exposities lopen die alleen charmant low-poly kunnen zijn als ze door de meest belachelijk liefdadige lens worden bekeken.

De hele ervaring is gewoon ronduit slecht - het voelt niet goed om eromheen te bewegen, het ziet er in het minst niet goed uit, en er gaat niets boven een eenvoudige videopresentatie of advertentieplek.

We zijn er ook van overtuigd dat iemand bij Heineken op een bepaald moment in het proces van het maken van dit alles koude voeten kreeg en besloot het allemaal te ondermijnen door niet-spelerpersonages rond te plaatsen om opzettelijk ironische lijnen te spuwen, zoals het monster hieronder.

Het is een schoolvoorbeeld van proberen je taart te hebben en op te eten - je kunt geen groot geld uitgeven aan een saaie metaverse lancering en dan doen alsof je weet dat het nep is, Heineken! Dat is gewoon niet iets wat je mag doen.

Er zal over een paar weken een echt, persoonlijk lanceringsevenement zijn voor het bier dat Heineken uitbrengt, en het zal waarschijnlijk traditioneler zijn - dus er is duidelijk enig bewustzijn dat de oude manieren misschien beter zijn.

Natuurlijk onderstreept de huidige conceptualisering van de metaverse en de realiteit van diensten zoals Decentraland hoe ver we verwijderd zijn van enige vorm van echt lonend aanbod. Of het nu gaat om een tweederangs versie van Second Life, of om VR-vergaderruimtes waar je urenlang zweterige headsets op moet houden, het is duidelijk dat we nog niet op het punt zijn dat het goed kan worden gemanifesteerd.

Op dit moment voelt het alsof de gedurfdere benadering voor een merk is om de onzin te schrappen en dergelijke toegeeflijkheid te vermijden, in tegenstelling tot hun instincten, en we kunnen alleen maar hopen dat sommigen dit blijven doen. Als we met een andere virtuele uitsmijter moeten praten om toegang te krijgen tot een niveau dat de meeste kinderen binnen een uur weer uit Roblox kunnen halen, kan ons geduld opraken.

Max Freeman-Mills