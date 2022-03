VR in je auto: is Holoride de toekomst van entertainment in de auto?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gedachte aan het dragen van een VR-headset op de achterbank van een auto kan je angstig maken. Met velen die bewegingsziekte ervaren tijdens het reizen en velen die bewegingsziekte ervaren bij het gebruik van een VR-headset, klinkt het als een recept voor dubbele rampen.

We stappen weg van de drukte van de beursvloer van het Mobile World Congress en ontmoeten Holoride voor een real-world demo van hun nieuwe technologie.

Holoride wil autoritten spannender maken, zoals het bedrijf zegt, en voertuigen veranderen in bewegende themaparken. Het is VR in je auto.

We glijden op de achterbank van een Cupra Born elektrische auto, waar een HTC Vive Flow headset op ons wacht. Het is het moment van de waarheid: dit zal ofwel de snelle terugkeer van een hotelontbijt betekenen, ofwel, zoals Holoride op haar website suggereert, resulteren in een euforische ervaring.

Gedragen als een zeer stevige bril, biedt Vive Flow de visuele onderdompeling, met luidsprekers in de armen om audio te leveren zonder dat er een koptelefoon nodig is. Het is heel anders dan de zware VR-headsets die we eerder hebben gebruikt en dat is belangrijk omdat we nu achter in een rijdende auto zitten.

Het moet worden aangesloten voor stroom, dus het is aangesloten op de USB-C-aansluiting aan de achterkant van de auto, maar het is geruststellend comfortabel en licht genoeg als een headset, zodat het niet vermoeiend aanvoelt om te dragen.

De HTC Vive Flow is geladen met Holoride. Het bedrijf is een uitloper van Audi, dat een deel van de startfinanciering heeft geleverd en een minderheidsaandeel heeft, waarbij Holoride een technologieplatform is dat een reeks verschillende toepassingen kan bieden.

Het doel is dat Holoride merkonafhankelijk is, in de toekomst werkt met een reeks VR-apparaten en compatibel is met een breed scala aan auto's.

Compatibel met de auto? Waar gaat dat over?

Een deel van het geheim achter Holoride is dat het de beweging van de auto gebruikt en weerspiegelt, dus toegang hebben tot gegevens van de auto is onderdeel van de ervaring. Voor onze rit zit er een ontwikkeleenheid in de voorruit die gegevens aan Holoride levert, maar in de toekomst zal deze worden aangesloten op de eigen sensoren van de auto.

Waarom is dit belangrijk? Het komt allemaal terug op reisziekte. Reisziekte slaat voor veel mensen toe wanneer het lichaam je vertelt dat je beweegt, maar je ogen vertellen je hersenen dat je dat niet bent.

Terwijl we beginnen te rijden, beweegt de virtuele wereld die we kunnen zien met de auto mee. Als we stoppen bij een splitsing vertraagt en stopt de virtuele wereld, als we in de auto naar links gaan, gaan we ook naar links de virtuele wereld. Door te matchen met wat het lichaam voelt en de ogen zien, wordt de dissonantie die bewegingsziekte veroorzaakt, verminderd.

We spelen een spel en richten een kanon om gekleurde ballen te laten knallen. De zwevende ballen en het virtuele universum bewegen rond terwijl we rijden. Natuurlijk zijn er geen controllers, dus we hebben gewoon een simpele tikbediening die wordt geleverd door een mobiele telefoon.

Het is leuk, en die bewegende omgeving - die Holoride 'elastische inhoud' noemt - betekent dat we ons niet ziek voelen, er is geen gevoel van duizeligheid, het wordt gewoon een VR-ervaring achter in een auto.

We navigeren dan naar een virtuele bioscoop en starten een film om onderweg te bekijken. Deze keer is er een zwevend scherm, dat meteen de vraag oproept waarom het je zicht niet helemaal vult.

Als we weer beginnen te rijden, bochten nemen en stoppen in het verkeer, zijn er kleine zwevende deeltjes rond het scherm die de beweging weerspiegelen. Onder de zwevende film die we aan het kijken zijn, is er een vage omtrek van een scrollende kaart, die het draaien en draaien van de auto weerspiegelt.

Daarom is het bioscoopbeeld niet alles omhullend, omdat het ruimte eromheen nodig heeft om beweging te reflecteren, zodat Holoride de beweging van de auto in de virtuele omgeving kan weerspiegelen.

We stappen verrast uit de ervaring. We hadden golven van misselijkheid verwacht en dat gebeurde gewoon niet. Maar het roept nog steeds de vraag op waarom je naar Holoride zou gaan in plaats van uit het raam te kijken of gewoon je telefoon te gebruiken.

Hoewel een autorit door drukke straten van Barcelona misschien niet de beste toepassing is voor een systeem als Holoride, zijn er argumenten om een gepersonaliseerde, meeslepende ervaring op andere vormen van reizen te kunnen bieden.

Holoride vertelt ons dat ze veel in petto hebben voor 2022. Hoewel de demo die we hadden duidelijk een prototype was en het bedrijf niet geïnteresseerd zou zijn in de details van wanneer het zou worden gelanceerd, met welke apparaten het compatibel zou zijn of hoeveel het mag wat kosten, het is duidelijk dat deze details de komende weken en maanden aan de oppervlakte komen.

Het is zeker interessant, en de technologie lijkt de barrière van bewegingsziekte te kunnen doorbreken: waar we echt op wachten is een geweldige applicatie om deze technologie echt aan klanten te verkopen.

Geschreven door Chris Hall.