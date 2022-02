Wat is XR en hoe zal het de metaverse ondersteunen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu het gesprek rond de metaverse toeneemt en de manieren waarop we ermee omgaan, hoor je het woord XR misschien vaker.

Terwijl de meeste mensen bekend zijn met VR dankzij de populariteit van apparaten als de Oculus Quest . Waarschijnlijk ben je veel minder bekend met het begrip XR, en de manier waarop de term wordt gebruikt, maakt vaak weinig duidelijk wat XR precies is. Gelukkig is XR eenvoudiger dan het op het eerste gezicht lijkt, dus laten we erin duiken.

XR is een afkorting van Extended Reality. Het is een overkoepelende term die de combinatie van Virtual Reality, Augmented Reality en Mixed Reality omvat. Apparaten die beweren in staat te zijn tot XR, kunnen ervaringen leveren die betrekking hebben op alle drie. Dus, om beter te begrijpen wat XR inhoudt, volgt hier een opfriscursus over de drie hoofdcomponenten.

VR is een technologie waarmee je een headset kunt opzetten en een virtuele wereld kunt betreden waarmee je kunt communiceren. Het wordt het meest gebruikt voor gaming, maar VR kan ook worden gebruikt om kunst te maken, sociale interacties aan te gaan en zelfs als fitnesstool te gebruiken.

AR is het proces van het combineren van virtuele elementen met de echte wereld. De kans is groot dat je al een AR-ervaring hebt gehad met de camera op je telefoon. Enkele voorbeelden zijn games zoals Pokemon Go of Snapchat-filters die 3D-objecten op je hoofd plaatsen.

MR combineert VR en AR om een meeslepende ervaring te creëren waarin virtuele objecten interactie hebben met de echte wereld. MR is nog steeds een opkomende technologie en vertrouwt meestal op niche-hardware zoals Microsoft's HoloLens .

Omdat XR een overkoepelende term is die alles omvat, van VR-gaming tot, volgens sommige definities, dingen die zo eenvoudig zijn als Google Maps; het kan lastig zijn om precies te bepalen wat een XR-apparaat is. Technisch gezien is je telefoon een XR-apparaat, maar dat is niet echt het soort ervaring waar we het in dit artikel over hebben.

We denken dat de beste voorbeelden van XR-apparaten headsets zijn die zowel MR- als VR-ervaringen in één apparaat kunnen bieden. Momenteel zijn dit meestal traditionele VR-headsets met camera's aan de voorkant zoals de Vive Pro 2 en Valve Index .

Helaas hebben deze apparaten de neiging om eerst VR te zijn en MR voelt als een bijzaak. Dit is om de eenvoudige reden dat er veel meer VR-inhoud kan worden afgespeeld en geconsumeerd, vergeleken met MR, dat meer niche is en voornamelijk wordt onderzocht door de ondernemingen en de industriële sector.

Nu bedrijven als Meta echter streven naar de integratie van XR-ervaringen, verwachten we dat er nog veel meer XR-ready apparaten op de markt komen.

Technisch gezien is het metaverse concept zoals geschetst door Facebook (of Meta) XR. Mark Zuckerberg zei dat de metaverse "de toekomst is waar we naartoe werken. Een virtuele omgeving waar je met mensen aanwezig kunt zijn in een digitale ruimte." Hij verklaarde ook dat de metaverse van Facebook toegankelijk zal zijn vanaf alle apparaten en apps, dus het zal niet alleen een VR-ervaring zijn.

Hoe frustrerend vaag het metaverse concept ook is, we weten dat het elementen van VR, AR en MR zal combineren met traditioneel internetgebruik als platform voor socialiseren, gamen en werken. Als dat veel op XR lijkt, is dat omdat het zo is.

Geschreven door Luke Baker.