(Pocket-lint) - Motorola heeft een 5G-nekband geïntroduceerd die is ontworpen voor XR-headsets.

Extended reality - of XR - is een overkoepelende term die augmented reality, virtual reality en mixed reality omvat. De onderliggende technologieën voor al die formaten zijn de drijvende kracht achter XR. Hoe dan ook, Motorola heeft aangekondigd dat zijn " 5G XR-nekband " bedoeld is voor gebruik met lichtgewicht headsets - zoals de Lenovo ThinkReality A3-smartbril van het moederbedrijf.

Het is eigenlijk een draagkoord met een Snapdragon 8 Gen 1-processor, een 5.000 mAh-batterij, een touchpad, een simkaartsleuf, luidsprekers, gyroscoop, versnellingsmeter en andere sensoren, zoals voor het eerst werd gemeld door Engadget. Het idee is dat fabrikanten erop kunnen vertrouwen dat de nekband een gespierde processor en stevige batterij herbergt, waardoor hun headset meer een display-schaal is die comfortabeler en lichter is om te dragen.

In het geval van de ThinkReality A3-smartglasses zijn ze al licht en worden ze aangedreven door laptops. Maar als ze met de nekband worden gebruikt, werken ze nog steeds, maar hebben ze de toegevoegde bonus dat ze nog draagbaarder zijn.

Motorola zei dat het ook een samenwerking aangaat met Verizon op de nekband, wat betekent dat het mobiele connectiviteit biedt en zelfs kan werken met het mmWave 5G-netwerk van de Amerikaanse provider. Dat gezegd hebbende, er is nog geen informatie over hoeveel de nekband zal kosten - laat staan wanneer en waar deze te koop zal zijn.

