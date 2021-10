De aankomende Pimax VR-headset biedt 12K-beelden, zelfstandige functionaliteit en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pimax heeft een nieuwe waanzinnige headset onthuld waaraan het werkt en die een aantal behoorlijk ongelooflijke specificaties biedt. Die specificaties omvatten niet alleen een resolutie van 12K, maar ook een gezichtsveld van 200 graden, geïntegreerde Tobii eye-tracking en nog veel meer.

Alsof dat op zichzelf nog niet gek genoeg was, combineert de Pimax Reality 12K QLED VR-headset het beste van twee werelden met de toevoeging van een Qualcomm Snapdragon XR2-chipset. Het bedrijf zegt dat dit betekent dat het zowel in staat is om PCVR-games te spelen als op een stand-alone manier, vergelijkbaar met de Oculus Quest 2 .

We werden al weggeblazen door de Pimax 8K X VR, die twee 4K-schermen per oog bood, nu wordt het nog indrukwekkender.

De Pimax Reality 12K QLED VR-headset schopt de zaken een tandje hoger door de resolutie te verhogen tot 6K per oog. Er wordt gezegd dat het dubbele 200Hz HDR LCD-panelen gebruikt met Mini LED-achtergrondverlichting en een kwantumdot-laag. Deze opstelling zou het kleurbereik moeten verbeteren en de zaken nog indrukwekkender moeten maken.

Natuurlijk hadden de vorige geavanceerde headsets een high-end pc nodig om te kunnen werken, dus het idee om de lat hoger te leggen met een nog meer energieverslindend apparaat is verwarrend. Pimax zegt echter dat de opname van Tobii eye-tracking en Dynamic Foveated Rendering (DFR) daarbij zal helpen.

Deze technologie betekent dat alleen de dingen waar je naar kijkt in volledige kwaliteit worden weergegeven, waardoor de druk op je speelautomaat wordt verminderd terwijl je speelt. En dit zou op zijn beurt moeten leiden tot een betere algehele ervaring.

Bovendien wordt de Pimax Reality 12K QLED VR-headset gemaakt met inside-out trackingmogelijkheden en net als de HTC Vive Cosmos-headset heeft deze verwisselbare frontjes voor SteamVR-tracking en Mixed VR-gebruik. Het is dus multifunctioneel en moet een geweldige mix mogelijk maken van zowel stand-alone draadloze vrijheid (zoals de Quest 2) als bekabelde high-end PCVR voor de allerbeste ervaring.

Het andere goede nieuws is dat als je al een Pimax-headset hebt, je die kunt inruilen voor korting en op de prioriteitenlijst kunt komen om ook het nieuwe apparaat te bezitten.

Als je er geen hebt, kan de verkoopprijs van $ 2.399 je misschien afschrikken, maar het klinkt zeker alsof het het waard zal zijn. Het bedrijf zegt dat de headset in het vierde kwartaal van 2022 wordt verzonden, dus we moeten nog een tijdje wachten, maar hopelijk is het de moeite waard.