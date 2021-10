Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net zoals het leek alsof Magic Leap op zijn laatste benen liep, is het bedrijf erin geslaagd om een half miljard dollar aan investeerdersfinanciering op te halen, samen met CEO Peggy Johnson die het bestaan van een Magic Leap 2 aankondigde - de eerste grote herziening van het introductieproduct van het bedrijf met een verbluffende nieuw ontwerp bedoeld voor de hele dag draagbaarheid.

Zowel live op CNBC geïntroduceerd als in een brief die Johnson zelf heeft geschreven, is het geen geheim dat het bedrijf sinds de oprichting moeite heeft gehad om zijn ideale doelmarkt te identificeren. Echter, meer dan een decennium na de oprichting, lijkt Magic Leap nu onvermurwbaar gefocust op één kopgroep: enterprise.

Hoewel het bedrijf melding maakt van de "intense interesse" om Magic Leap meer naar het consumentenniveau te brengen, waarschuwt Johnson dat alles weer moet aansluiten bij hun kernfocus, waarbij hij stelt: "[we] zullen actief [consumentenruimte] kansen nastreven als ze onze positie en ons vermogen om te innoveren in de zakelijke markt versterken.”

Hoe dan ook, Magic Leap lijkt enorme vooruitgang te boeken bij het daadwerkelijk ontwikkelen van een apparaat dat er niet exorbitant opzichtig uitziet en het potentieel heeft om de hele dag door tientallen, zo niet honderden en duizenden arbeiders op fabrieksvloeren te worden gedragen in divisies die in alles variëren. van machinebouw, geneeskunde, bouw, scheepvaart en logistiek, en meer.

De mogelijkheden voor AR zijn vrijwel eindeloos; de belangrijkste sleutel tot het behalen van winst is het stimuleren van functionele en waardevolle toepassingen voor bereidwillige markten waar duizenden werknemers elke dag een headset kunnen gebruiken.

Hoewel er nog een wereld moet bestaan waarin AR alomtegenwoordig is, lijkt de nieuwste poging van Magic Leap om het kleinste en lichtste apparaat van het bedrijf tegen medio 2022 op de markt te brengen een goede tweede ronde om te zien of er echt een wereld is waar AR de werkplek.

@peggyj heeft zojuist #MagicLeap2 onthuld op @CNBC - het kleinste en lichtste apparaat in de branche. Gebouwd voor ondernemingen, is het meeslepender en comfortabeler, met het grootste gezichtsveld en dimmen - een eerste op de markt innovatie die gebruik in helder verlichte omgevingen mogelijk maakt. https://t.co/jSPUGd4P9N pic.twitter.com/LVpUX6YfcW — Magische Sprong (@magicleap) 11 oktober 2021

Wat betreft de technologie die aanwezig is in de tweede generatie, schrijft Johnson:

“Onze Next Generation Technology Magic Leap 2 wordt het kleinste en lichtste apparaat in de branche, gebouwd voor enterprise-adoptie. Deze geavanceerdere headset biedt essentiële updates die hem nog meeslepender en nog comfortabeler maken, met toonaangevende optica, het grootste gezichtsveld in de branche en dimmen - een primeur op de markt waarmee de headset kan worden gebruikt in fel verlichte instellingen, naast een aanzienlijk kleinere en lichtere vormfactor.”

Magic Leap 2 staat gepland voor een release ergens in 2022.