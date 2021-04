Met toekomstige VR-headsets kunt u zich op elke diepte concentreren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eén bedrijf streeft ernaar de toekomst van VR nog interessanter te maken met technologie waarmee headsets zowel op lange afstand als dichtbij kunnen scherpstellen.

CREAL ontwikkelt een soort lichtveldweergavetechnologie die, wanneer gebruikt in virtual reality-headsets, het mogelijk zou kunnen maken om op elke diepte in VR te focussen. Wat dit in wezen betekent, is dat je de focus kunt verschuiven van close-up naar lange afstand met een meeslepende dynamische focus.

Dit wordt het best gedemonstreerd in de bijgevoegde door-de-lens video:

Zoals u zult zien, zorgt de technologie ervoor dat de bijbehorende headset de focus kan verschuiven van object naar object, over verschillende afstanden op dezelfde manier als uw eigen ogen. Dit zou in de toekomst zeker voor meer boeiende en overtuigende VR-content moeten zorgen.

Dit bevindt zich op dit moment in de vroege ontwikkelingsstadia, waarbij CREALs roadmap streeft naar een compact ontwerp voor headsets tegen het einde van 2022, maar de technologie is zeker veelbelovend. Het is vermeldenswaard dat het bedrijf geen eigen stand-alone headsets produceert, maar deze technologie voor lichtveldweergave kan worden gebruikt door mensen als Oculus, HTC en anderen voor VR-aanbiedingen voor consumenten op de massamarkt.

CREAL heeft zeker hoge verwachtingen van zijn technologie:

"We hopen dat dit beeldmateriaal op een dag zal worden herinnerd als de opening van een nieuw hoofdstuk in VR. De natuurlijke focusdiepte brengt dezelfde verbetering in VR als kleuren op zwart-wit-tvs."

De weergavetechnologie waaraan het werkt, zou ook op andere manieren interessant moeten zijn. Het einddoel voor 2022 omvat een display met een verversingssnelheid tot 270 Hz - aanzienlijk meer dan beschikbaar is op huidige VR-headsets. Dat, naast een onbeperkte diepteresolutie en geen vereiste voor eye-tracking, zou de technologie aantrekkelijk moeten maken voor zowel consumenten als ontwikkelaars.

Nu moeten we gewoon het wachtspel spelen.

Geschreven door Adrian Willings.