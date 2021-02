Is dit de toekomst van VR? Sociale interactie in een virtuele sociaal afstandelijke wereld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2020 meldden we dat Peter Chou, de voormalige CEO en mede-oprichter van HTC werkte aan een nieuwe virtual reality-headset.

Bekend als XRSpace Manova , werd deze nieuwe headset gemaakt om virtual reality aan de massa te bieden, maar met een verschil.

In plaats van gaming-gefocust te zijn zoals de HTC Vive of zakelijk gefocust te zijn zoals Microsoft Hololens , is de Manova ontworpen om mensen samen te brengen, sociaal en in VR.

Het idee hier is om een apparaat te maken dat niet alleen aantrekkelijk is voor de massa, maar ook mensen helpt verbinding te maken, samen te werken en samen te komen in de virtuele wereld.

Het eerste deel van deze puzzel is een ongebonden, 5G-aangedreven virtual reality-headset die met de hand kan worden gevolgd en die door iedereen gemakkelijk kan worden opgepakt en gebruikt. Het tweede deel is een meeslepende virtuele wereld die sociale ervaringen biedt die voor iedereen geschikt zijn.

Midden in de COVID-19-pandemie, waar we allemaal de hele tijd thuis vastzaten en mensen niet konden zien, is het idee van een sociaal gerichte VR-headset aantrekkelijk.

We hebben in het verleden enkele sociale elementen gezien in eerdere VR-headsets. Waar je samen met je vrienden naar Netflix in VR kunt kijken of virtuele avatars kunt ontmoeten en zelfs vreemden van over de hele wereld kunt ontmoeten in VRChat . Maar waar andere headsets zich bezighouden met deze sociale interactie, stelt XRSpace Manova dat de belangrijkste focus.

Zet de headset op en je betreedt een virtuele wereld met zowel openbare als privéruimtes om te verkennen. Ja, er is het klassieke virtuele huis dat u aan uw persoonlijke smaak kunt aanpassen en mensen kunt uitnodigen voor een privéchat, maar er zijn ook openbare ruimtes met een stadscentrum, een strand, een pretpark, een nachtclub en meer.

Op die locaties kun je deelnemen aan verschillende sociale activiteiten en ervaringen of gewoon afspreken met vrienden om contact te houden zonder de deur uit te hoeven.

We kregen een rondleiding langs deze verschillende locaties en kregen een demonstratie van de mogelijke use-cases terwijl we elke plek bezochten. En als je eenmaal de mogelijkheden hebt gezien, realiseer je je het potentieel voor de toekomst van VR.

Nadat we de locatie op een virtuele kaart hadden geselecteerd, bevonden we ons in een nachtclub, waar muziek werd gespeeld en bots vrolijk met elkaar babbelden.

Hier konden mensen elkaar ontmoeten voor een virtuele borrel, dans of gewoon om met elkaar rond te hangen. Een eenvoudig idee, maar wel een dat gemakkelijk toegankelijk is en een welkome idee als je niet naar een echte pub kunt gaan.

Toen we de club verlieten, teleporteerden we een virtueel klaslokaal binnen waar ons werd getoond hoe een virtuele spreker een presentatie kon geven op een groot virtueel scherm. Die presentatie is gebruiksvriendelijk ontworpen, waarbij presentatoren eenvoudig bestanden uit hun Google Drive-account kunnen laden en ze aan een vast publiek kunnen laten zien.

Dat virtuele klaslokaal kan ook worden opgesplitst in afzonderlijke lesruimten, waar gebruikers kunnen samenkomen voor teamchats, kleinere presentaties of lezingen en in een privémodus waar groepen elkaar ook niet hinderen.

Later zaten we in een bioscoop naar zowel 2D- als 360-gradenvideo-inhoud te kijken. Alle beelden die je op je apparaat hebt, kunnen op deze manier worden bekeken, zowel alleen als met vrienden. Het bedrijf werkt ook samen met lokale telecombedrijven om gebruikers in staat te stellen ook in de toekomst inhoud van Netflix en andere streamingplatforms te bekijken.

Deze ervaringen werden aangeboden als een voorproefje van de mogelijke toepassingen van XRSpace Manova en wat het zou kunnen bieden. De verschillende virtuele omgevingen kunnen gemakkelijk op verschillende manieren worden gebruikt voor commerciële toepassingen.

Een makelaar zou 360 graden virtuele rondleidingen door een huis kunnen aanbieden zonder dat potentiële kopers daadwerkelijk hun eigen huis hoeven te verlaten. Evenzo konden gebruikers een voorproefje krijgen van hoe een gekozen vakantiebestemming eruit zou kunnen zien met een virtuele ervaring die een veel nauwkeurigere weergave van de locatie zou geven dan wanneer u alleen naar fotos op een website kijkt.

Voor het onderwijs kan XRSpace Manova ook op een aantal manieren worden gebruikt. Niet alleen virtuele klaslokalen, maar begeleide virtuele rondleidingen langs historische tentoonstellingen, educatieve kunsttentoonstellingen, presentaties van vooraanstaande sprekers en nog veel meer.

We kregen ook de mogelijkheid van virtuele exposities te zien. Met virtuele locaties waar exposanten hun producten of zakelijke aanbiedingen konden laten zien aan een geïnteresseerd publiek dat zich geen zorgen hoefde te maken over de kosten en het gedoe van internationale reizen om een dergelijk evenement in de echte wereld bij te wonen.

Voor de gemiddelde gebruiker zijn er ook tal van andere ervaringen. Er is een vaste kalender met evenementen die mensen kunnen bijwonen en "Digital Wellness" -ervaringen beschikbaar via MagicLOHAS, dat virtuele Tai-Chi, lichaamsrekoefeningen, yoga, aerobics, fietsen en meer allemaal binnen de VR-wereld biedt.

We hebben ons gefocust op de ervaring van wat XRSpace Manova graag gebruikt, want dat is de belangrijkste focus van deze nieuwe headset: de sociale ervaring. Maar hardware is natuurlijk ook belangrijk.

De XRSpace Manova-headset is een mobiel apparaat met een Qualcomm Snapdragon 845-processor , met 6 GB RAM, 5G, LTE en Wi-Fi-connectiviteit. Hij is draadloos, zonder dat hij op een pc hoeft te worden aangesloten.

Het is ook ontworpen om grotendeels zonder controllers te werken, met intuïtieve op gebaren gebaseerde bedieningselementen die u alleen met uw handen kunt gebruiken. Er zijn trackers die aan het systeem kunnen worden toegevoegd om de bewegingen van het hele lichaam te volgen voor zaken als sportactiviteiten, maar verder kunt u gemakkelijk wandelen en navigeren over de wereld.

Als je de XRSpace Manova-headset omdoet, stop je in de body van een aangepaste virtuele avatar die niet alleen een bewegende mond heeft die bij je spraak past, maar ook in staat is om mensen de hand te schudden, andere gebruikers een high-five te geven, te zwaaien en nog veel meer.

Het ontwerp van de headset is slim doordacht, met een comfortabele pasvorm, een koelventilator om hem goed te laten werken en een ruisonderdrukkende microfoon zodat je altijd duidelijk verstaanbaar bent.

Hij kan ook worden aangesloten en gebruikt tijdens het opladen, zodat u hem ook langer kunt gebruiken.

We waren onder de indruk van wat we van XRSpace Manova hebben gezien en we kunnen de mogelijke gebruikssituaties ervan zien en hoe het een uitstekende manier zou kunnen zijn om gemakkelijk mensen van over de hele wereld te ontmoeten.

Het is gemakkelijk te zien waar de XRSpace Manova zal schitteren: de educatieve toepassingen, de sociale ervaringen, de toepassingen voor bedrijven en de werkplek. Ze zijn allemaal ook op een aantal manieren geldig en interessant. Als scholen gesloten zijn, kan de XRSpace Manova worden gebruikt voor leren op afstand. Thuiswerkers kunnen XRSpace Manova ook gebruiken om gemakkelijker samen te werken met collegas en klanten. Bedrijven kunnen het apparaat ook gebruiken om op afstand producten en diensten te demonstreren en te verkopen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Dat gezegd hebbende, kan XRSpace Manova moeilijk te verkopen zijn voor een massamarkt. Vooral met het breken van de norm van apparaten zoals de Oculus Quest-line-up waar gaming het belangrijkste aspect van de ervaring is. De XRSpace Manova-headset biedt heel weinig op het gebied van gamen behalve een handvol casual games zoals Angry Birds en in plaats daarvan draait alles om de sociale betrokkenheid en ervaringen met anderen.

Als je het missen van het samenzijn met mensen mist, is het misschien een verstandige aankoop - ervan uitgaande dat al je vrienden en familie er natuurlijk een hebben. Maar als je wilt dat iets aan de alledaagse realiteit ontsnapt, dan is dit misschien niet het geval.

Hoe dan ook, de toekomst is interessant. Lees hier meer over XRSpace Manova .

Geschreven door Adrian Willings.