(Pocket-lint) - De legendarische start-up Magic Leap zal in 2021 zijn tweede generatie AR-headset lanceren, heeft CEO Peggy Johnson aangekondigd tijdens het Future Investment Initiative van Saudi-Arabië.

De nieuwe Magic Leap-baas - die het in juli overnam - plaagde wat vroege specificaties voor het apparaat en suggereerde dat de volgende Magic Leap-headset "50% kleiner, 20% lichter, met een 100% groter gezichtsveld" zal zijn en in Q4 2021 voor vroege toegang.

Er is op dit moment weinig anders te doen, wat een consistent thema is geweest in de hele Magic Leap-tijdlijn, maar dit werpt een beetje licht op de richting waarin het bedrijf zich beweegt.

Na de lancering van de langverwachte Magic Leap One in 2018 voor consumenten, draaide het bedrijf vorig jaar naar het bedrijfsleven en begon het meer te concurreren met Microsofts HoloLens, in plaats van met Oculus en HTC.

Op basis van de schattingen die door Johnson zijn gegeven, kunnen we verwachten dat de headset van de tweede generatie iets meer dan 250 g weegt, vergeleken met de 316g One-eenheid, en dat het brilachtige ontwerp enigszins wordt bijgesneden.

Met het gezichtsveld is het een beetje lastiger om te voorspellen wat de "100% grotere" hint eigenlijk betekent.

In dit stadium is het onbekend of Magic Leap dezelfde beeldverhouding van 4: 3 zal behouden die momenteel op de One aanwezig is, maar we vermoeden dat de suggestie voor een toename van 100% verwijst naar het totale oppervlak. Dat betekent dat zoiets als het horizontale gezichtsveld zich uitstrekt van 40 graden tot 55 graden in plaats van verdubbeld.

Maar zoals altijd weten we het pas zeker als het bedrijf de ontwerpspecificaties later in 2021 officieel onthult. En als dat het geval is, verwacht dan dat de prijs de grootste succesfactor is, en hoe dit zich verhoudt tot HoloLens 2.

Geschreven door Conor Allison.