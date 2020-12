Superhot VR krijgt op tijd voor Kerstmis een gratis update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Superhot VR blijft een van onze favoriete virtual reality-games, dankzij de briljante versie van de klassieke bullet time gaming-mechanic - waardoor een shooter verandert in een 360-graden tijdbuigende puzzel.

Sinds we het in 2017 voor het eerst op de HTC Vive hebben beoordeeld, heeft Superhot VR zijn weg gevonden naar Oculus Quest , Oculus Rift , PSVR en meer. Het is nu net zo plezierig als toen. Maar als je een reden nodig hebt om het opnieuw te spelen, dan is er goed nieuws, want het krijgt nu een gratis update op tijd voor Kerstmis.

Die update bevat wat nieuwe gratis content voor degenen die de game al bezitten, waaronder een gloednieuw eindeloos level, een nieuw scoresysteem en een leuke feestelijke soundtrack om op te starten.

De Boxing Day-update , zoals deze wordt genoemd, bevat ook een scorebord-systeem om je prestaties ten opzichte van je vrienden te volgen. Op Oculus Quest, inclusief Oculus Challenges, waar je ook minitoernooien kunt maken tegen je vrienden.

Naast deze wijzigingen zijn er een aantal bugfixes die worden uitgerold om uw ervaring op PSVR en andere platforms te verbeteren. Dus als je nog nooit Superhot hebt gespeeld, is dit het juiste moment. We gebruiken Superhot VR al een tijdje om nieuwe VR-headsets te testen en zijn blij te kunnen melden dat het nog steeds een van onze favorieten aller tijden is.

Om toegang te krijgen tot de update, laadt u het spel en zoekt u naar de Endless floppy disk in de Hacker Room en selecteert u vervolgens de kerstboom. Het is vanaf vandaag beschikbaar om te spelen. Veel plezier!

Geschreven door Adrian Willings.