Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate de lanceringstijd nadert, verschijnen er meer details over het nieuwste uitje in de Medal of Honor-serie.

Medal of Honor: Above and Beyond is een nieuw spel van Respawn Entertainment dat wordt gebouwd voor virtual reality. Nog een potentieel fantastisch avontuur in de Tweede Wereldoorlog door de ontwikkelaars achter Apex Legends, Titan Fall en meer.

Het was oorspronkelijk bedoeld als exclusief voor Oculus, maar is nu beschikbaar op Steam met de opmerking dat het de headsets HTC Vive , Oculus Rift of Valve Index zal ondersteunen en zowel singleplayer- als multiplayer-elementen zal bevatten.

Alsof de belofte van een nieuwe singleplayer-campagne van Medal of Honor niet opwindend genoeg is, lijkt het erop dat er ook in de multiplayer-modus genoeg te doen is. Er zijn vijf verschillende multiplayer-modi beschikbaar, waaronder Domination, Deathmatch, Team Deathmatch, Blast Radius (een explosieve versie van King of the Hill) en Mad Bomber-modus. Respawn zegt dat we tientallen kaarten kunnen verwachten om op te spelen en ook een verscheidenheid aan authentieke wapens.

We verwachten goede dingen van deze nieuwe Medal of Honor. Vooral omdat het hoofd van de studio, Vince Zampella, aan de originele Medal of Honor-games werkte voordat hij Infinity Ward mede oprichtte en Call of Duty een waanzinnige populariteit bezorgde. Nu hij Medal of Honor weer nieuw leven inblaast, zouden de resultaten iets speciaals moeten zijn.

Medal of Honor: Above and Beyond is vanaf 11 december verkrijgbaar via Steam of de Oculus Store .

Geschreven door Adrian Willings.