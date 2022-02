Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube Music, dat pas in 2018 werd aangekondigd, is een relatief nieuwe muziekstreamingservice, maar kwam in de plaats van Google Play Music, de vorige muziekstreamingservice van Google. Met YouTube Music kun je naar officiële nummers, albums, afspeellijsten, artiestenradio's, remixes en liveversies van nummers luisteren en muziekvideo's bekijken.

Het is een gratis te gebruiken service als je het niet erg vindt om om de paar nummers naar advertenties te luisteren, beschikbaar via een mobiele app of webspeler. Een YouTube Music Premium-laag is ook beschikbaar om de advertenties te verwijderen, u op de achtergrond te laten luisteren op uw mobiele apparaat (zodat u de app kunt afsluiten en verder kunt luisteren) en om u nummers te laten downloaden voor offline afspelen.

Wat je niet kunt doen met YouTube Music, is kijken naar niet-muziekvideo's, zoals katten die piano spelen of Charlie die in zijn vinger wordt gebeten, op de rest van de YouTube-site, maar er is overvloedige toegang tot muziekvideo's via de app .

Net als andere muziekstreamingdiensten besteedt YouTube veel aandacht aan de ontdekkingsfuncties. Er staat dat muziek "gemakkelijker te ontdekken" is met de muziekservice en heeft een uitgebreide catalogus, niet alleen met officiële nummers, maar ook met remixen, live-optredens, covers en muziekvideo's.

Het startscherm, of je nu de app of de webplayer gebruikt, verandert altijd. Het wordt bijgewerkt om aanbevelingen te doen op basis van uw luistergewoonten, maar is ook locatiebewust en kan enkele muziekkeuzes bieden die passen bij wat u aan het doen bent.

Het is gebaseerd op drie tabbladen: Home, Explore en Library. Home is een mix van alles. Met Explore kun je gemakkelijk nieuwe muziek vinden, zoals nieuwe releases, en ook in stemmingen of genres duiken. Op het tabblad Bibliotheek worden afspeellijsten weergegeven, evenals alle geïmporteerde muziek die u heeft meegebracht van Google Play Muziek en alle muziek die u op uw mobiele apparaat heeft. Of u nu de webversie of de mobiele app gebruikt, muziek die u uit Google Play heeft geïmporteerd, is in beide beschikbaar.

Video's zijn ook prominent aanwezig in de app en in de browser, en wanneer je een nummer in de app selecteert, kun je vaak kiezen of je naar het nummer wilt luisteren of de video wilt bekijken. Je kunt ook halverwege overschakelen, wat een geweldige functie is. Als je YouTube Music in een browser gebruikt, is het duidelijk een op video gebaseerde ervaring, net als de rest van YouTube.

Je kunt ook van muziek houden of niet houden en dit zal Google helpen bij het afstemmen van de selectie van muziek die je wordt aanbevolen, dus als je Ed Sheeran niet leuk vindt, kun je hem de duim omlaag geven en je zult minder Ed Sheeran zien.

Nee, dat doe je niet. Tenminste, niet als u de webversie graag gebruikt. Als je naar music.youtube.com gaat, kun je luisteren naar de advertentie-ondersteunde versie van de service. Als je je aanmeldt bij de webversie, krijg je toegang tot alle muziek die je in afspeellijsten hebt opgeslagen, en je eigen favoriete artiesten in het 'Startscherm', plus toegang tot muziek die je hebt overgezet vanuit Play Muziek in je browser .

Als u een van de streaming-kant van de service via de smartphone-app wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Google-account. De app toont zelfs geen van de streaming-inhoud zonder in te loggen. Maar als je dat eenmaal doet, heb je toegang tot de gratis service zonder dat je een abonnement nodig hebt. Hiermee kun je naar de nummers luisteren en de video's bekijken, met af en toe advertenties. Als u geen abonnement heeft, kunt u ook niet op de achtergrond afspelen, dat wil zeggen, zodra u het scherm uitschakelt, stopt de muziek.

Er is echter een oplossing.

Er is een kleine maas in de wet waardoor je de gratis versie van YouTube Music op je apparaat kunt spelen zonder dat je een abonnement hebt. Het is in wezen hetzelfde proces dat nodig is om YouTube op de achtergrond af te spelen, dat we hier voor de iPhone hebben beschreven .

Hier is hoe het te doen:

Ga naar music.youtube.com in de browser van je apparaat. Open de instellingen en selecteer bureaubladmodus. Druk op play bij de muziek waar je naar wilt luisteren. Schakel het beeldscherm uit. Als de muziek stopt, wordt u wakker met het stand-byscherm op Android en zoekt u naar mediabedieningen, en het wordt afgespeeld. Veeg op de iPhone naar het controlecentrum en druk op play. De muziek zou dan opnieuw moeten spelen.

Om eerlijk te zijn, het is een beetje een lange oplossing en Android-telefoons verwerken muziek op iets andere manieren, dus het werkt misschien niet op alle modellen, of je moet misschien de afspeelknoppen op je lockscreen zoeken of inschakelen.

Google is in september 2020 begonnen met het afsluiten van Play Music, waarbij de oude service werd stopgezet en gebruikers werd voorgesteld om in plaats daarvan naar YouTube Music te gaan. Dat betekent het einde van muziekaankopen van Google, in plaats daarvan naar een streamingaanbod. Google heeft in eerste instantie een methode geboden om je eerdere Play Music-aankopen over te zetten naar YouTube Music, maar nu is Google Play Music volledig afgesloten, dus je kunt dat niet meer doen.

YouTube Music is beschikbaar als een gratis, door advertenties ondersteunde laag, net als Spotify. Maar er is een addertje onder het gras voor de mobiele app, omdat je hem niet kunt gebruiken om muziek op de achtergrond af te spelen (hoewel, zie hierboven). Voor de meeste mensen zal een abonnement de beste ervaring bieden.

Je kunt de advertenties kwijtraken en offline luisteren met een YouTube Premium-abonnement, maar hier is er een beetje ingewikkeld tiersysteem. Je kunt je abonneren op alleen YouTube Music Premium of YouTube Premium. Dit laatste kost meer, maar betekent ook dat je elke video op YouTube zonder advertenties kunt bekijken en dat je de audio van elke YouTube-video op de achtergrond kunt houden.

YouTube Music Premium:

Student: $ 4,99 / £ 4,99

Standaard: $ 9,99 / £ 9,99

Familie: $ 14,99 / $ 14,99

YouTube Premium:

Student: $ 6,99 / £ 6,99

Standaard: $ 11,99 / £ 11,99

Familie: $ 17,99 / £ 17,99

Als u een nieuwe gebruiker bent, zijn er veel proefopties - u kunt gratis maanden krijgen of er is ook een proefperiode van twee weken zonder risico. Blijf gewoon rondklikken en u krijgt deze proefversies aangeboden.

De YouTube Music-app is opmerkelijk eenvoudig qua lay-out en gebruiksgemak. Het startscherm is afgestemd op uw persoonlijke artiestenkeuzes - die u tijdens uw eerste bezoek selecteert - en is duidelijk ingedeeld, zodat u aanbevolen afspeellijsten en video's direct kunt vinden.

Het belangrijkste unieke kenmerk is dat, omdat de nummers zijn afgeleid van het hele scala aan inhoud dat beschikbaar is op YouTube, er duizenden uitvoeringen zijn die je nergens anders kunt krijgen. En ze zijn ook allemaal beschikbaar om als video te bekijken.

Er zijn bedieningselementen in de app om de streamingkwaliteit aan te passen, via laag, normaal, hoog en altijd hoog en deze waarden kunnen worden geselecteerd voor zowel mobiel als wifi-streaming. Je kunt er ook voor kiezen om video van lagere kwaliteit af te spelen op mobiel en HD alleen op wifi.

Er is een beperkte modus om expliciet gemarkeerde nummers te verminderen, hoewel dit niet beveiligd is, dus de gebruiker kan het altijd uitschakelen - en het is afhankelijk van de artiest die de inhoud als expliciet heeft gemarkeerd.

Je kunt ook muziek downloaden om offline te luisteren, zowel afzonderlijke nummers als hele afspeellijsten of albums. Dit betekent dat je kunt luisteren zonder te streamen om gegevens op te slaan of voor wanneer je op reis bent - en er is een optie om het streamen te beperken tot alleen wifi.

Geschreven door Max Langridge. Bewerken door Cam Bunton.