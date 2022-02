Wat is Amazon Music Unlimited en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited is de muziekstreamingservice van Amazon en concurreert met Spotify en Apple Music . De HD-versie kost niet meer extra en is inbegrepen in het hoofdabonnement.

Hier is alles wat u moet weten over Amazon Music Unlimited, inclusief hoeveel het kost, waar het beschikbaar is, of het advertentievrij is, hoe het werkt en welke functies het biedt.

Amazon Music Unlimited is een on-demand muziekstreamingplatform dat op een vergelijkbare manier werkt als Spotify, Tidal en Apple Music. Het biedt toegang tot een enorme bibliotheek van meer dan 75 miljoen nummers en podcasts, evenals de mogelijkheid om je eigen muziek toe te voegen. Net als zijn rivalen, geeft het je toegang tot duizenden samengestelde afspeellijsten en radiostations om te helpen bij het ontdekken van muziek.

Het is voor iedereen beschikbaar, maar er is een prijsprikkel voor klanten die al een abonnement hebben op Amazon Prime .

£ 7,99 / maand of £ 79 / jaar voor Prime-leden

£ 9,99/maand voor niet-Prime-leden

£ 3,99 / maand Echo-abonnement

£ 14,99 / maand of £ 149 / jaar Gezinsabonnement

£ 4,99 / maand voor studenten

Amazon Music Unlimited is beschikbaar voor Amazon Prime-leden voor £ 79 per jaar in het VK of $ 79 per jaar in de VS. Als alternatief kunt u maandelijks betalen voor £ 7,99 / $ 7,99.

Dat maakt het goedkoper dan zijn twee naaste rivalen, Apple Music en Spotify, die beide £ 9,99 per maand vragen voor hun vergelijkbare diensten (Spotify heeft natuurlijk een gratis, door advertenties ondersteunde laag). Als je echter geen Amazon Prime-abonnement hebt, kost het hetzelfde - £ 9,99 per maand.

Een Amazon Prime-abonnement kost £ 79 per jaar in het VK en $ 99 in de VS, maar geeft je gratis levering de volgende dag van miljoenen artikelen (zelfs dezelfde dag voor veel, afhankelijk van je locatie). Je krijgt ook toegang tot Amazon Prime Video, Prime Reading en vele andere incentives.

Zoals we hierboven vermeldden, kost Amazon Music HD niet langer extra en is inbegrepen in het hoofdabonnement. Amazon Music HD biedt meer dan 50 miljoen HD-nummers, met een bitdiepte van 16 bits en een samplefrequentie van 44,1 kHz (vergelijkbaar met cd-kwaliteit). Daarnaast kun je miljoenen nummers streamen in Ultra HD (ja, die naam heeft hij echt gekozen, maar het betekent lossless audio dus beter dan cd-kwaliteit) tot 24 bits/192 kHz.

Als je een Amazon Echo-apparaat hebt, kun je de volledige Amazon Music Unlimited-service krijgen voor slechts £ 3,99 ($ 3,99 per maand) om op een enkel Echo-apparaat te spelen - met of zonder Prime-lidmaatschap. Amazon heeft verschillende Echo-modellen, die je allemaal kunt vergelijken in onze aparte functie . Er is ook een studentenabonnement voor £ 4,99 ($ 4,99 per maand), of je nu Prime-lid bent of niet.

Amazon Music Unlimited biedt ook een gezinsabonnement. Het stelt maximaal zes mensen in staat om hun eigen individuele account te hebben voor £ 14,99 / $ 14,99 per maand als je geen Prime-abonnee bent, waardoor het op één lijn komt met de gezinsabonnementoptie van Apple Music en het gezinsabonnement van Spotify . Prime-leden kunnen genieten van het jaarlijkse Family Plan voor £ 149/$ 149 per jaar, wat neerkomt op een korting van twee maanden.

Ga hier (voor het VK) of hier (voor de VS) naar de Amazon Music Unlimited-website.

U kunt zich eerst aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen, ongeacht of u Prime-lid bent of niet.

U moet zich aanmelden met uw Amazon-inloggegevens en Amazon autoriseren om uw standaardkaart of een andere kaart in rekening te brengen nadat uw proefperiode is afgelopen. Je abonnement wordt maandelijks verlengd, maar je kunt de verlenging op elk moment annuleren door naar je Amazon Music-instellingen te gaan hier (voor het VK) of hier (voor de VS) .

Als je Echo gebruikt, vraag dan Alexa op het door jou gekozen Echo-apparaat om je proefversie voor Amazon Music Unlimited te starten.

Amazon Music Unlimited is beschikbaar in het VK, de VS, Duitsland, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Japan, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Zweden, Australië , Nieuw-Zeeland, Mexico en Brazilië.

Amazon Music Unlimited is toegankelijk via de Amazon Music-app voor Fire-, iOS- en Android-apparaten, maar ook voor Mac en pc. Je hebt er ook toegang toe via een webplayer in je browser en via de Echo-apparaten van het bedrijf.

Je kunt ook muziek afspelen via een Sonos-systeem of Roku-mediastreamer. Amazon heeft het zelfs mogelijk gemaakt om muziek te streamen in bepaalde auto's, waaronder BMW, Ford en Mini.

Amazon Music Unlimited is vergelijkbaar met Apple Music en Spotify omdat het miljoenen nummers biedt waarnaar je on-demand, zonder advertenties, kunt luisteren. Het biedt ook een aanbevelingsengine op basis van algoritmen en zorgvuldig geselecteerde afspeellijsten, en je hebt er toegang toe via mobiele apps en internet.

Amazon pusht de integratie van zijn Music Unlimited-service met Echo en de Alexa-stemassistent. Echo-eigenaren hebben niet alleen toegang tot een goedkopere versie van de service (beschikbaar op één Echo-apparaat tegelijk), ze kunnen nummers aanvragen met alleen hun stem. Ze kunnen een specifiek nummer, artiest, album of afspeellijst streamen, en Alexa kan zelfs het 'nieuwste nummer' van een artiest ophalen of muziek afspelen op basis van stemming, tijd, activiteit, enz.

Alexa kan ook nummers vinden uit fragmenten van songteksten. Hoewel het afgeprijsde Echo-abonnement beperkt is tot slechts één apparaat (u kunt het niet gebruiken op uw telefoon, pc, tablet of zelfs meer dan één Echo-apparaat), biedt het dezelfde functies, inclusief de volledige muziekcatalogus en aanbevelingen. Als Echo-bezitters Music Unlimited niet krijgen, is Amazon's Prime Music-service beschikbaar met een bibliotheek van twee miljoen nummers.

Amazon Music Unlimited heeft een unieke functie genaamd Side-by-Side. Het synchroniseert het commentaar van artiesten met rekken uit hun catalogi. Het omvat artiesten als The Chainsmokers, Jason Aldean, Lindsey Stirling, Norah Jones, OneRepublic en Kongos.

