(Pocket-lint) - Als je een Signal-gebruiker bent, is het je misschien opgevallen dat als je van telefoonnummer wisselt in je account, al je bestaande chats, groepen en berichten worden gewist. Nou, dat is nu verleden tijd. Signal heeft een nieuwe functie uitgerold, Nummer wijzigen genaamd, waarmee je nummers kunt wijzigen zonder al je gegevens te verliezen in de beveiligde berichten-app.

Als u uw bestaande telefoon behoudt, maar een nieuw nummer krijgt, kunt u met de nieuwe functie Nummer wijzigen van Signal uw profiel en al uw bestaande berichten en groepen op uw apparaat behouden.

Tik in de nieuwste versie van de mobiele Signal-app op je profiel. Ga naar Instellingen (alleen iOS) > Account > Telefoonnummer wijzigen. U kunt dit niet ongedaan maken. Selecteer Doorgaan. Voer uw oude nummer in en vervolgens uw nieuwe nummer. Selecteer Doorgaan of Gereed. Bevestig dat het nieuwe nummer correct is. Selecteer Nummer wijzigen. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Zodra je je nummer hebt bijgewerkt, zien alle contacten waarmee je in Signal hebt gecorrespondeerd een nieuw bericht in je gesprek waarin staat dat je het telefoonnummer hebt gewijzigd, samen met een link om de contactkaart bij te werken. Het belangrijkste is echter dat u uw bestaande gespreksthreads of -groepen niet kwijtraakt.

Nummer wijzigen wordt ondersteund als u dezelfde telefoon behoudt en alleen het nummer wijzigt. Het wordt niet ondersteund als u uw oude apparaat niet meer hebt, uw telefoon bent kwijtgeraakt of uw telefoon hebt gewist. De nieuwe functie is namelijk bedoeld voor gebruikers die hun huidige telefoon behouden. Als u een upgrade naar een nieuwe telefoon uitvoert en al uw gegevens wilt behouden, moet u Signal's end-to-end versleutelde apparaat-naar-apparaat overdrachtsfunctie ( tutorial hier ) op Android of iOS gebruiken om uw contacten en chatgeschiedenis over naar uw nieuwe apparaat.

Geschreven door Maggie Tillman.