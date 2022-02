Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zodra uw kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt, zult u merken dat het moeilijk wordt om iedereen dezelfde muziekaccount te laten gebruiken. Het knoeit niet alleen met je automatisch gegenereerde afspeellijsten, maar wat nog belangrijker is, het betekent dat je niet kunt luisteren omdat iemand anders dat abonnement gebruikt.

Er komt het gezinsabonnement, met als doel meerdere gebruikers toegang te geven tot streamingdiensten zonder dat u de volledige prijs hoeft te betalen voor meerdere individuele abonnementen.

Hier splitsen we de kosten, voor- en nadelen van elk verschillend systeem op en u zult zien dat ze allemaal scherp geprijsd zijn.

Spotify is de grote vader van streamingdiensten, 82 miljoen+ tracks, 3,6 miljoen podcasts en Spotify Radio, maar belangrijker nog, er is veel ondersteuning voor Spotify op andere apparaten via de Premium-service - op smart TV's, speakers, Android, Apple, PC, Mac - met Spotify Connect een groot voordeel.

De gezinsprijs is £ 16,99 / $ 15,99 / € 14,99 en daarvoor krijgen maximaal zes leden hetzelfde Premium-serviceniveau. Als je al een Spotify-abonnee bent en lid wordt van een gezin, kun je je afspeellijsten behouden.

Je moet allemaal op hetzelfde adres wonen - maar er is geen limiet op het aantal apparaten - en er is één individuele factuur. Je zult allemaal individuele Spotify-accounts moeten hebben die aan een e-mailadres zijn gekoppeld - met Spotify Kids een exclusief onderdeel van Spotify Family, met inhoud specifiek voor jongere kinderen.

Er is een door advertenties ondersteunde Spotify Free als alternatief, maar het heeft beperkingen - en als je deel uitmaakt van een Spotify-familie, kun je geen andere kortingen gebruiken of gratis abonnementen van derden gebruiken, zoals je mobiele provider.

Er is expliciete inhoudsfiltering, die u op individuele basis kunt instellen, zodat de primaire accounthouder verantwoordelijk is voor wat gezinsgebruikers wel en niet kunnen horen.

Het nadeel van Spotify is dat als je apparaten zoals de Echo in je huishouden gebruikt die allemaal aan één account zijn gekoppeld, het individuele gezinsgebruikers niet zal herkennen, dus je kunt niet op meerdere apparaten spelen.

Apple Music heeft 90 miljoen nummers en toegang tot het radiostation Apple Music 1 (voorheen Beats 1). Het wordt ondersteund op Apple- en Android-apparaten, Apple HomePod, Sonos, pc, Mac, Amazon Echo-apparaten en Google Nest-apparaten.

Apple Music bevat alles wat je in je iTunes-verzameling hebt, inclusief muziek die je bij Apple hebt gekocht, en je kunt iCloud-muziek die je uploadt synchroniseren, zodat elk lid iTunes-aankopen kan delen met het gezin. Je krijgt ook toegang tot Apple's groeiende verzameling Dolby Atmos ruimtelijke audio, evenals lossless audio van hogere kwaliteit op sommige nummers.

Apple Music kost £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 voor een gezin van zes en iedereen zal een Apple ID moeten hebben om deel uit te maken van het gezin - zoals bij Family Sharing . U kunt een Apple ID voor kinderen onder de 13 jaar maken met uw eigen e-mailadres als noodback-up; kinderen ouder dan 13 kunnen hun eigen Apple ID maken.

Je kunt lid worden van een gezin als je eerder een Apple Music-abonnee bent geweest, je afspeellijsten hebt bewaard enzovoort.

U kunt ook inhoudsbeperkingen instellen in Apple Music. Dit moet op elk apparaat worden ingesteld (het is niet universeel), maar de instellingen kunnen worden vergrendeld met een pincode. Met Apple Music kun je meerdere streams op apparaten zoals de Echo in je hele huishouden hebben.

TerwijlAmazon Music enige "gratis" toegang biedt via Prime-abonnementen in Prime Music , moet je voor de volledige 75 miljoen nummers een goed Amazon Music-abonnement nemen - Amazon Music Unlimited. Prime Music heeft slechts een catalogus van 2 miljoen nummers.

Het Unlimited familie-account geeft je zes leden en elke gebruiker krijgt een individueel account; elk lid moet ten minste 13 jaar oud zijn om een Amazon-account te hebben, dus het is anders dan andere Amazon Household-accounts, zoals Kindle .

Je kunt muziek uploaden naar Amazon Music Unlimited en muziek die je bij Amazon koopt - inclusief AutoRip-tracks - is inbegrepen. Amazon Music Unlimited kan ook worden "gecast" naar Echo-apparaten op hetzelfde netwerk met behulp van Alexa Cast, terwijl meerdere streams binnen een Echo-huishouden worden ondersteund.

Amazon ondersteunt ook muziek met een hogere resolutie, op sommige nummers, evenals Dolby Atmos en 360 Reality Audio op ondersteunende apparaten.

Er is expliciete songtekstfiltering beschikbaar en je moet dit op elk afzonderlijk apparaat inschakelen, maar er is geen pincodebeveiliging, dus het kan eenvoudig worden uitgeschakeld.

YouTube Music neemt het over van Google Play Muziek en biedt een 70 miljoen sterke catalogus met officiële albums, afspeellijsten, singles en video's. Het is toegankelijk op Android- of Apple-apparaten, pc, Mac, ondersteunt Google Cast-streaming naar veel luidsprekers en wordt standaard ondersteund op Google Home-apparaten.

Het gezinsabonnement vereist dat alle gebruikers een Google-account hebben, waarmee maximaal 6 gezinsleden (inclusief de rekeningbetaler) allemaal op hetzelfde adres kunnen wonen. U kunt slechts één keer per jaar van gezinsgroep wisselen. Je kunt kinderen die je hebt ingesteld met Family Link opnemen als je kind jonger is dan 13 jaar, anders heeft iedereen een eigen Google-account nodig.

Het kost £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 voor het gezin.

Er is ouderlijk toezicht in de YT Music-app waarmee je expliciete inhoud in muziek kunt uitsluiten.

Deezer biedt 90 miljoen muziekstreamingtracks en speelt leuk af met een breed scala aan platforms, op Android, iPhone, pc en slimme luidsprekers zoals Amazon Echo en Google Nest-apparaten.

De gezinsprijs is £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 en dat geeft je opnieuw 6 gebruikers - die allemaal op hetzelfde adres moeten wonen - met afzonderlijke profielen. Deezer wil er graag op wijzen dat je genoeg content krijgt die perfect is voor jongere kinderen met de Deezer Kids-optie die muziekkeuzes biedt voor onder de 12 jaar.

Er is een limiet van 13 apparaten voor het Deezer-familieaccount - 3 voor de hoofdabonnee en vervolgens 2 voor de secundaire gebruikers.

Er is expliciete songtekstfiltering die op elk afspeelapparaat kan worden ingeschakeld.

Je denkt misschien niet meteen aan Tidal als het om familiemuziek gaat, maar de service is scherp geprijsd in lijn met andere services. Tidal heeft naam gemaakt met muziek van hogere kwaliteit en dat krijg je hier, met streaming van cd-kwaliteit / 1411 kbps in plaats van de lagere kwaliteit die je bij sommige andere services zult vinden. De HiFi Plus - die de hoogste kwaliteit biedt, is echter maar liefst £ 29,99 op het gezinsabonnement.

U krijgt maximaal 6 gebruikers en elk heeft zijn eigen e-mailadres nodig om in te loggen. Er is geen optie om expliciete teksten op Tidal te blokkeren, maar je kunt artiesten blokkeren. Je kunt Tidal alleen gebruiken met de Amazon Echo in de VS, niet ergens anders, dus het is iets beperkter en kan het beste worden ervaren via de telefoon of desktop-app voor gezinnen.

De prijzen verschillen echter per regio.

