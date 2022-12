YouTube voert een 24-uurs verbod in voor de ergste spam commenters

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - YouTube onderneemt eindelijk meer actie tegen spamcommentatoren op zijn platform. Mensen die herhaaldelijk spammen worden 24 uur lang geweerd.

Spamcommentaar is al lang een probleem voor YouTube, maar de videostreamer begint veranderingen door te voeren waarvan het hoopt dat ze de situatie zullen verbeteren. Er zijn in totaal drie veranderingen, maar het weren van recidivisten is misschien wel de meest interessante. Het bedrijf zegt dat mensen een melding krijgen dat "commentaar is gepauzeerd" voor hun account, wat betekent dat ze 24 uur lang geen commentaar kunnen geven.

Dat verbod wordt ingesteld als YouTube vindt dat mensen herhaaldelijk commentaar hebben achtergelaten dat in strijd is met de richtlijnen voor de gemeenschap, aldus het bedrijf.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

YouTube zal mensen ook gaan waarschuwen als hun commentaar is verwijderd omdat het beledigend was, hoewel die functie op dit moment alleen beschikbaar is voor mensen die toevallig Engels spreken. Meer talen komen de komende maanden online, zo is ons verteld.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

YouTube zegt ook dat het de automatische detectie van spam verbetert, waardoor die sneller kan worden verwijderd. Er komen ook verbeteringen in de botdetectie bij het achterlaten van commentaar op livestreams.

Dit alles is uiteraard welkom en alles wat het aantal kwalitatief slechte en beledigende commentaren op YouTube-video's vermindert, is iets waar we absoluut voor zijn. Laten we hopen dat de zaken blijven verbeteren en dat deze veranderingen eerder vroeger dan later effect hebben.

Geschreven door Oliver Haslam.