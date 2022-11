YouTube Music verbergt de dislike-knop in een grote visuele refresh

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - YouTube Music is begonnen met de uitrol van een vernieuwde gebruikersinterface waarbij enkele knoppen zijn verplaatst, waaronder de knop "niet leuk vinden" in een menu.

Deze stap komt vlak na de afschaffing van de dislike-knop op de videostreamingdienst van YouTube, waardoor muziekliefhebbers nu op een menuknop moeten tikken voordat ze hun afkeer van een nummer kunnen uiten. Maar dat is niet de enige verandering: andere knoppen zijn overal verplaatst.

Helemaal bovenaan het scherm kunnen mensen nu zien waar een nummer wordt afgespeeld, zoals een radiostation of een afspeellijst. Er is ook een nieuwe Cast-knop vlak ernaast, waardoor mensen gemakkelijker en sneller kunnen beginnen met het casten van hun muziek naar een compatibele luidspreker of tv.

De toevoeging van de nieuwe "afspelen vanaf" tekst betekent dat de Song en Video toggle verder naar beneden moest, terwijl het artwork ook groter is geworden, hoewel slechts lichtjes door onze ogen. Andere elementen van het scherm zijn gewoon iets naar boven verschoven om wat ruimte op te vullen.

De belangrijkste afspeelknoppen zijn grotendeels onaangeroerd gebleven, hoewel de Play/Pause-knop nu een witte achtergrond heeft om hem wat meer te laten opvallen.

Als je het nieuwe uiterlijk nog niet ziet, blijf dan nog even hangen. De verandering lijkt een server-side verandering te zijn, dus je hebt geen app update nodig om het in te voeren. Het zal gewoon op magische wijze verschijnen, dus houd je ogen open de volgende keer dat je je YouTube Music-app start.

Geschreven door Oliver Haslam.